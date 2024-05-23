Benelüx & Paris gezisi-1

> Ben geçen yıldan beri leyleği havada görmüşüm. Gerçi kendimi bildim bileli ülkemizi ve Dünya’yı gezip görme hayalim vardı. Gençliğimizde ekonomik imkanların kısıtlılığı, iş hayatının yoğunluğu, evlilik, çocuk büyütme, bir ev ve araba alımı gibi öncelikler nedeniyle bu hayalimi gerçekleştirme imkanı bulamıyordum. Şimdi fırsat buldukça gezip görmeye çalışıyorum. Bu gezilerden gördüklerimi ve izlenimlerimi de sizlere aktarıyorum.

> Bu gezi notlarını okuyan bir okuyucu kitlesi de oluşmuş; bana da bu konuda geri dönüş yapıyorlar. Hatta geçen gün yolda bir tanıdık, “Ne çok gezdin arkadaş. Bunları da yazıyorsun, ben de bilgi sahibi oluyorum.” dedi.

> 2023 Kasım ayında Lütfiye Özkan Hocamız, Nisan ve Mayıs 2024 aylarında, 699,- EUR bedelle, 7 gece, 8 günlük Tatil Yıldızı firması organizasyonu ile yapılacak Benelüks & Paris Turu duyurusu yaptı. Duyuruyu yapar yapmaz birkaç saat içinde 40’ın üzerinde başvuru oldu. Ayrıca Tatil Yıldızı turizm şirketinin de müşterileri de olunca sayı çoğaldı, bu nedenle geziye katılacaklar iki gruba ayrıldı. Bir grup arkadaşımızın, 23 Nisan-30 Nisan 2024 tarihleri arasında, 2. grubun da 9 Mayıs-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında bu geziye katılmaları planlandı.

> Bu arada ben de gezi ücretini kredi kartına Türk Lirası üzerinden takside böldürdüm. Gezi vakti gelinceye kadar 6 ay içinde ödemem bitmiş oldu. Bazı arkadaşlarım da EUR olarak ödemişler. Turizm şirketi bu konuda ister EUR, ister Türk Lirası olarak ödenmesi konusunda yardımcı oluyor.

> Gezilerde turizm şirketlerinin düzenlediği turlarla katılmak çok avantajlı ve güvenli oluyor. 699,- EUR’a bir haftalık Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Almanya’ya kendi imkanları ile gitmek imkansız. Bu ücretin içinde uçak, otel, sabah kahvaltısı, rehber, bazı yerlere giriş ücreti, tekne gezileri vs ile bu ülkeleri gezdiren otobüs ücretleri dahil. Otellerde mutlaka sabah kahvaltısı olur diye düşünmeyin. Avrupa’da otellerin hepsinde kahvaltı olmuyor. Bizim kaldığımız otellerin bazılarında kahvaltı yokmuş. Turizm firması kahvaltı anlaşması yaptığı için bize özel kahvaltı çıkardılar.

> Otobüs, havalimanından alıyor, her yeri gezdiriyor, dönüşte de tekrar havaalanına götürüyor. Bu sefer ki otobüsümüz 56 kişilik, son model, geniş ve konforluydu.

> Bir de insanın yanında arkadaşları olunca kendini daha güvende hissediyor insan. Arkadaşlar arasında yardımlaşma da oluyor. Herkes birbirine destek olmak için çaba harcıyor. Gezide bir gün midemde şiddetli bir ağrı hissettim, hemen eski aile dostumuz ve sevgili arkadaşım Sema Özdemirel Rennie isimli bir ilaç verdi de rahatladım. Yoksa o gezi koşuşturması içinde; yabancı ellerde doktor bulmak, ne doktora gitmeye zaman bulmak, ne de o kadar katılımcının zamanını harcamak mümkün olmuyor.

> Bolu’dan havaalanına giderken de Lütfiye Hocam, giden kişi sayısına göre bir araç kiralıyor. Bu ücreti ayrıca ödüyoruz. Kızılay Otoparkı’nın yanından biniyoruz, bizi havaalanına götürüyor. Dönüşte de havaalanından bizi alıyor, yine Kızılay Otoparkı’nın yanında bırakıyor. Yani Bolu’dan gidişimiz ve Bolu’ya dönüşümüz de rahat oluyor.

> Bolu’dan yaklaşık 20 kişi 9 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00’te Bolu Kızılay Otoparkının yanından İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gitmek üzere yola çıktık. Saat 06.00 sularında havaalanına vardık. Burada bizi Tatil Yıldızı’nın sahibinin eşi Esra Gürpınar karşıladı. Başka şehirlerden geziye katılanlarla birlikte 37 kişi olduk. Saat 09.45’te Pegasus Havayollarına ait uçakla Almanya’nın Köln şehrine uçtuk. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla Köln’e geldik. Türkiye ile Avrupa arasında bir saatlik zaman farkı var. Telefonlarımız otomatikman bir saat geriye geldi.

> Bizi Köln Havalimanında rehberimiz Taner Bey karşıladı. 37 kişi hep birlikte Köln Havalimanındaki kontrollerden sonra, Hollanda’nın Amsterdam şehrine gitmek üzere otobüsümüze bindik ve böylelikle Benelüks & Paris gezimiz başladı.

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Haftaya devam edeceğim.