Bitmeyen Şiddet

Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba,maalesef gün geçtikçe sporun içinden şiddet haberleri almaktayız. Son zamanlarda artan ve ardı kesilmeyen bu şiddet olaylarının sebebi nedir? Bu olayların önüne nasıl geçilebilir?

Her şeyin göz önünde olsun veya olmasın bir sebep-sonuç kavramına bağlı olarak gerçekleştiğini unutmamak gerekir. Sporda şiddet olaylarını sonuç olarak kabul edersek ve çözüme ulaşmak istersek bunun nedenlerini detaylıca araştırmak gerekir. Örneklendirmesi gereken ilk neden belki de yöneticilerin ortamı germeleridir. Kendi başarısızlıklarını örtmek için karşı tarafı suçlayan, taraftar bakış açısına sahip olan ve holiganlaşan yöneticiler büyük kitleleri büyük hatalara yönlendirmekte. Yöneticilerin yanısıra sporcuların da gerginliğe neden olan davranışları hem kendilerini hem onların yönlendimeleriyle hareket eden toplulukları şiddete sürüklemekte. Bireysel nedenlerin yanında yasaların da incelenmesi gerekir. Maalesef birçok suçun karşılığında verilen cezalar bireyleri caydırmaktan oldukça uzak durumda.

Şiddet olaylarının sona ermesi veya en azından azaltılması içinse çözüm yolları aranmalıdır. Bu çözümlerin bireysel kısmı gerginliğe neden olan yönetici ve sporculara destek vermemekten geçiyor. Toplulukların daha akıllı davranması birilerinin arkasında sürüklenmesini çok daha zor hale getirecektir. Çözümün yasal tarafıysa yasalarda daha caydırıcı olunmasıdır. Davranışlarının sonuçlarından çekinen insanların çok daha uygun davranışlar sergilemesi beklenecektir. Sevgi ve saygılarımla…