Benelüx & Paris gezisi-2

Geçen haftadan devam ediyorum.

…/.

Almanya’nın Köln Havaalanı’ndan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek üzere öğle saatlerinde yola çıktık. Rehberimiz Taner Gürler, otobüsle giderken bize geçtiğimiz yerler ve gideceğimiz yerler hakkında bazı bilgiler verdi. Taner Bey, Avrupa’nın otobanlarının çok meşhur olduğunu, Almanya’da otobanlarda hız sınırının kalktığını ve küçük araçlardan otoban parası alınmadığını söyledi. Sadece büyük araçlardan, otobüs ve TIR gibi araçlardan para alıyorlarmış. Otobanlarda yol güzergahında yerleşim yerleri olan yerlerde, gürültü gitmesin diyerek yüksek cam duvarlar var. Bazı yerlerde bu camlara reklamlar ve resimler yapmışlar. Bu cam duvarları ilk defa İtalya’da görmüştük.

Yol üzerindeki bir Burger King’de mola verdik ve burada hamburger yedik. Gerçekten artık Dünya hızla globalleşiyor. Nerede ne yesem derdi bitmiş durumda. Dünya çapında hizmet veren ünlü markaların her yerde işletmesi var, buralarda damak tadına alışkın olduğumuz şeyleri yiyebiliyoruz. Tabi bazı ülkelerin özelliklerine göre bu gibi zincir restoranlarda domuz eti gibi bizim yemediğimiz menüler de oluyor.

Ülkeden ülkeye geçerken, bizdeki sanki bir şehirden bir şehire gidermiş gibi hiç anlaşılmıyor. Avrupa Birliği sınırları tamamen kaldırmış. Sadece cep telefonlarımızın mesajları ile ülkeden ülkeye geçtiğimiz anlaşılıyor. Tabi ki her ülkenin yüzölçümü sınırları var, ama Avrupa’da AB ülkeleri arasında geçişler tamamen serbest.

Otobanda yol alırken yemyeşil doğa dikkatimi çekti. Dümdüz arazilerde hepsi ekilmiş yemyeşil tarlalar, yemyeşil arazilerde otlayan inekler, atlar, koyunlar, ördekler, kazlar ve domuzlar özgürce açık havada otluyorlar..

Yaklaşık 3 saatlik yolculukla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a vardık. Hele Hollanda’ya girince yol boylarınca ineklerin çokluğu dikkatimi çekti. Demek ki o yüzden kırmızı et buralarda ucuz. Kırmızı etin fiyatı bizdeki kırmızı etin yarısından da düşük. Hollanda’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde Fransa, Belçika ve İtalya’da atları da yiyorlarmış.

Hollanda’da ayrıca yeşil otlarla kaplı kare ve dikdörtgen şeklindeki arazilerin etrafında su kanalları var. Hayvanlar açık havada otluyor, susayınca bu kanallardan su içiyorlar. Çamur olmayınca hayvanların hepsi tertemiz. Stressiz bir ortam içinde özgürce otlayan hayvanlar da mutlu bence. Bizim havasız karanlık ahırlarda pisliğin içindeki hayvanların da heryeri pisliğe bulanıyor. Geçenlerde bizim köyde yeni yavrulamış bir ineğin buzağısını sevmek istedim, inek ve buzağının arka butlarına pislik bulanmıştı. Ayrıca ahırın içindeki koku da dayanılacak gibi değildi.

Hollanda’nın yüzölçümü 41 bin kilometrekare, bizim Konya’dan sadece 3 bin kilometrekare fazla. Ama Türkiye’nın 6 katı tarım ürünü üretiyor. Nüfusu 18 milyona yakın. Dünya’nın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Hollanda’da fert başına gelir 42.143 dolar. Yıllardır Dünya’nın ilk 10 büyük ekonomisi arasında yer alıyor. Şu anda Dünya’nın 8. büyük ekonomisi. Bizim 85 milyon nüfus ve 783.562 kilometrekarelik, göller ve adalar dahil 814.578 kilometrekarelik yüzölçümümüz olmasına rağmen ekonomik bakımdan yıllardır 20. ile 23. sıralarda debelenip duruyoruz.

Hollanda çok ilginç ve çok güzel bir ülke. Ülkenin ismi de alçak topraklar anlamına gelen Nederland. Topraklarını denizden alan ülke olarak da tanımlanıyor, Topraklarının yarısı deniz seviyesinde, dörtte biri deniz seviyesinin bir metre altında. En yüksek yeri sadece 322 metre. Bizim gördüğümüz yerler alabildiğine dümdüz arazilerdi, hiç yüksek bir yer görmedik.

Böyle bir ülke nasıl sular altında kalmıyor diye düşünüyor insan. Deniz yükselmesi ve fırtınalara karşı bariyerler yapmışlar. Dünya’nın en büyük bariyeri olan Maeslantkering bariyeri denizin 3 metre yükseldiğinde otomatik olarak kapanıyormuş. Ayrıca Hollanda deniz kenarlarına “Dam” adı geniş bariyerlerle doldurmuşlar. Sonunda dam olan Amsterdam, Roterdam ve Volendam gibi şehirler ismini buradan alıyor.

Hollanda toprak kazanmak için de sığ iç deniz kenarınlarındaki bataklıkların önlerine dam denilen setler çekmiş ve çekmeye de devam ediyor. Set çekilen alanların suları boşaltılıyor ve yeni verimli araziler elde ediliyor. Bu alanların %70’i tarıma ayrılıyormuş. 1919 yılında yeni toprak kazanma işlemine başlayan Hollanda, bu yolla bugüne kadar 165 bin hektarlık arazi kazanmış.

…/.

Haftaya devam edeceğim.