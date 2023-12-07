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  3. CHP'nin Tuzla Aday Adayı Cemil Ekşi Tutuklandı: 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
CHP'nin Tuzla Aday Adayı Cemil Ekşi Tutuklandı: 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

CHP'nin Tuzla Aday Adayı Cemil Ekşi Tutuklandı: 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

CHP'nin Tuzla aday adayı Cemil Ekşi, kırtasiye malzemesi alımında usulsüzlük iddiasıyla 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ekşi, yolsuzluk iddialarını reddederek adaleti savunmaya devam edeceğini belirtti.

Tuzla'nın Eski Belediye Başkanı Yolsuzluk İddialarıyla Karşı Karşıya

İstanbul Tuzla'nın eski Belediye Başkanı Cemil Ekşi, çocuklara dağıtılmak üzere alınan kırtasiye malzemeleriyle ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklandı. Ekşi, CHP'den Tuzla Belediye Başkanlığına aday adayı olarak gösterilmişti.

Sahte Faturalar ve 2 Milyon Lira Zarar

2012 yılında gerçekleşen olayda, Ekşi ve yedi kişi, sahte faturalarla kırtasiye alımı yaparak Orhanlı Belediyesi'ne yaklaşık 2 milyon lira zarar verdikleri iddiasıyla tutuklandı. İlk duruşmada tahliye edilen Ekşi, yolsuzluk iddialarını reddetti ve "Otuz bin lira ile bile yolsuzluk yapmam" açıklamasında bulundu.

Cemil Ekşi'nin Savunması ve Tepkileri

Ekşi, adaylık sürecinin başlamasının ardından verilen hapis cezasını eleştirdi. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ekşi, verilen kararın zamanlamasını manidar bulduğunu ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirtti.

Tuzla'da Siyasi Gelişmeler ve Ekşi'nin Geleceği

Bu olay, Tuzla'daki siyasi gelişmelere yeni bir boyut kazandırdı. Ekşi'nin tutuklanması ve hapis cezası, yerel siyasette önemli bir gündem maddesi haline geldi. Ekşi'nin itiraz hakkı bulunuyor ve bu süreç, Tuzla'nın siyasi geleceğini etkileyebilir.

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