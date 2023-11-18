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CHP’nin yeni lideri, Tanju Özcan’ı eski lidere bir soracak

CHP’nin yeni lideri, Tanju Özcan’ı eski lidere bir soracak

Katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel, ‘Tanju Özcan, geri gelmek istiyor. Nasıl düşünülür?’ diyerek Kılıçdaroğlu'na danışacağını ifade etmesi üzerine başlayan polemik artarak devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı döneminde partiden ihraç edilmişti. Kasım ayında yapılan CHP kurultayında Özgür Özel Genel Başkan olarak seçildi. Özel, partiden ayrılan isimlerin geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

Tanju Özcan'ın CHP'ye Dönüş Kararı

Tanju Özcan, yeni Genel Başkan Özgür Özel ile yaşanan değişim sonrası CHP'ye dönme kararı aldı. Özcan, "Sayın genel başkanımızla görüştük. Yeni genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Talep edilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dönüşüm için parti meclisine sevk edilecek. Yüzde 99 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim" dedi.

Özel'in, Özcan yorumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tanju Özcan'ın partisine dönüşü hakkında konuştu. Özel, Özcan'ın başvurusu sonrasında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirtti. Özel, "Tanju, geri gelmek istiyor. Nasıl düşünülür?" diyerek Kılıçdaroğlu'na danışacağını ifade etti ve Özcan'ın Bolu'da CHP'nin Belediye Başkanı olarak görev yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Özgür Özel'in, İnce Yorumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tanju Özcan'ın partisine dönüşü için önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirtti. Ayrıca, Muharrem İnce hakkında, "Başka bir partinin genel başkanı. Seçimlerde lider olmak gibi bir hedefi var" yorumunda bulundu.

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