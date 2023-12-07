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İYİ Parti'de Şok istifa: Siyasi Arenada Yeni Bir Dönemeç

İYİ Parti'de Şok istifa: Siyasi Arenada Yeni Bir Dönemeç

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirten Yanıkömeroğlu, ülkesinin çıkarlarını öncelikli tutacağını açıkladı. Bu gelişme, Türk siyasetinde yeni bir d

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türk siyasi sahnesinde beklenmedik bir hamle yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi olarak görev yapmaktaydı.

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İstifanın Ardındaki Sebepler: İlkeler ve Amaçlar

Yanıkömeroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını hissettiğini belirtti. Bu durumun kendisinde büyük bir üzüntü yarattığını ifade eden Yanıkömeroğlu, bu kararı almakta zorlandığını dile getirdi.

Geleceğe Dair Planlar ve Ülkenin Çıkarları

İstifasını açıklayan Yanıkömeroğlu, bundan sonraki süreçte de ülkesinin çıkarlarını öncelikli tutarak çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, siyasi kariyerinin yeni bir evreye girdiğinin işaretlerini taşıyor.

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Türk Siyasetinde Yankı Uyandıran İstifa

Yanıkömeroğlu'nun bu kararı, Türk siyasetinde geniş yankı buldu. İYİ Parti içinde ve Türk siyasetindeki dengeler üzerinde etkileri merak konusu oldu.

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