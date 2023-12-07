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MHP Grup Toplantısı | MHP iddiaları yalanladı.. İşte iptal nedeni!

MHP Grup Toplantısı | MHP iddiaları yalanladı.. İşte iptal nedeni!

MHP'nin her hafta düzenlediği grup toplantısı, bütçe görüşmelerine odaklanmak için iptal edildi. Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları iddiaları yalanlandı. Toplantı, stratejik bir kararla gerçekleşmedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), her hafta Salı günleri düzenlediği olağan grup toplantısını bu hafta iptal etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta kürsüye çıktığı bu önemli toplantı, dikkat çekici bir şekilde gerçekleşmedi.

İptalin Nedeni Açıklandı: Bütçe Görüşmeleri Odak Noktası

Toplantının iptal edilmesinin nedeni, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri olarak belirlendi. Bu stratejik karar, MHP'nin bütçe görüşmelerine odaklanmasını sağlayacak.

Sağlık Sorunları İddiaları Yalanlandı

Toplantının iptal edilmesiyle ilgili olarak ortaya atılan sağlık sorunları iddiaları, yapılan açıklamalarla yalanlandı. Parti yetkilileri, iptal kararının Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığını belirtti.

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