Airfryer'da Milföy Mantı Nasıl Yapılır? Milfoy Hamuru Nedir? Airfryer'da Milföy Mantı Malzemeleri Nedir?

Airfryer'da Milföy Mantı Tarifi: Geleneksel mantı lezzetini modern bir dokunuşla sunan bu pratik tarif, Airfryer ile hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanır. Milföy hamuru ve lezzetli iç harçla damaklarda iz bırakacak bir deneyim için tıklayın!

Milfoy Hamuru Nedir?

Milföy hamuru, hafif ve katmanlı bir hamur işi olan lamine hamurun lezzetli bir versiyonudur. Tereyağı, bu ince hamurun içine katmanlar oluşturacak şekilde eklenir. Pişirmeden önce katlar tekrar tekrar katlanır ve harika bir lezzet sunar.

Airfryer'da Milföy Mantı Nasıl Yapılır?

Airfryer ile hazırlanan bu modern milföy mantı tarifi, geleneksel mantının lezzetini koruyan ve aynı zamanda hızlı, pratik bir alternatif sunuyor. Hem damaklara hitap eden hem de kolaylıkla yapılabilen bu tarif, özellikle mantı severler için harika bir seçenek olacak. Şimdi, bu lezzetli tarifin detaylarına yakından bakalım.

Mantı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve her lokmasıyla damaklarda iz bırakan bir geleneksel hamur işidir. Ancak bu tarif, geleneksel mantının dışına çıkarak modern bir dokunuşla hazırlanıyor. İşte Airfryer'da Milföy Mantı tarifinin yapılışına dair adımlar:

Airfryer'da Milföy Mantı Malzemeleri Nedir?

Malzemeler:

- 3 adet milföy hamuru

- 100 gram kıyma

- 1 adet küçük boy soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1 kase sarımsaklı yoğurt

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı kuru nane

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Airfryer'da Milföy Mantı Nasıl Yapılır?

Yapılış:

1. İlk adım olarak, soğanı rendeleyin ve kıyma ile birlikte büyük bir kaseye alın. Tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Bu karışım, mantı harcınız olacak.

2. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşatın ve ardından küçük karelere bölün.

3. Her milföy karesinin ortasına hazırladığınız mantı harcından bir miktar koyun.

4. Milföyü üçgen veya kare şeklinde kapatın, böylece mantıları oluşturun.

5. Hazırladığınız milföy mantıları, Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

6. Airfryer'ı 180 derecede 15 dakika boyunca pişirin. Mantılarınız çıtır çıtır olana kadar pişirme işlemine devam edebilirsiniz.

7. Mantılar piştikten sonra servis tabağına alın.

8. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün ve tereyağını kızdırarak mantıların üzerine gezdirin.

9. Son olarak, üzerine kuru nane, pul biber ve toz kırmızı biber serpin.

Artık Airfryer'da Milföy Mantı tarifiniz hazır! Bu lezzetli mantıları sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, özellikle yoğun zamanlarınızda mutfakta harika bir alternatif olacaktır.

Airfryer, bu tarifte olduğu gibi birçok farklı yemek tarifini daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmenize yardımcı olabilir. Airfryer'ı kullanarak çıtır çıtır mantıları denemek için bu tarifi mutlaka deneyin. Afiyet olsun!