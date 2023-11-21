Çikolatalı Ravioli Nasıl Yapılır? Çikolatalı Ravioli Tarifi ve Malzemeleri

Çikolatalı ravioli nasıl yapılır, İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan ravioliyi çikolata tutkunları için benzersiz bir tat deneyimine dönüştüren yaratıcı bir tariftir.

Çikolatalı Ravioli Tarifi ve Malzemeleri

Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1/4 su bardağı kakao

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tutam tuz

2 adet çırpılmış yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Dolgusu için:

80 gr bitter çikolata

80 gr beyaz çikolata

250 gr labne peyniri

250 gr mascarpone peyniri

2 damla vanilya aroması

1 adet çırpılmış yumurta

Hamuru yapıştırmak için:

1 adet çırpılmış yumurta

Frambuazlı sos için:

4 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı dondurulmuş frambuaz

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı su

Süslemek için

5-6 adet frambuaz

Öğütülmüş mısır gevreği

Bu eşsiz lezzetin hazırlanması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Çikolatalı Ravioli Nasıl Yapılır?

Hamur İçin:

1.Geniş bir kaseye elenmiş un, sıvı yağ, tuz, kakao, pudra şekeri ve çırpılmış yumurtaları ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru örtüp dinlendirin.

Dolgu İçin:

2. Bitter ve beyaz çikolataları benmari usulü eritin. Eridikten sonra çikolataları soğumaya bırakın.

3.Başka bir kasede labne, mascarpone peyniri, vanilya ve çırpılmış yumurtayı karıştırın. Eriden çikolatayı bu karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız kremayı buzdolabında 2 saat kadar bekletin.

Hamuru Şekillendirme:

4. Dinlenmiş hamuru unlanmış bir tezgahta merdane yardımıyla açın. İki parçaya bölün.

İnce açılmış hamurun ortasına, dolgu kremasını 2 parmak boşluk bırakarak sıkın. Dolgu koyulan hamurun kenarlarına çırpılmış yumurta sürün. Boş hamur tabakasını dolgu koyulan hamurun üzerine yerleştirin ve kenarları parmaklarınızla bastırarak yapıştırın. Bıçak yardımıyla kare şeklinde ravioli dilimleri kesin. Kenarlarına çatal yardımıyla şekil verebilirsiniz. Hazırladığınız raviolileri 15 dakika boyunca buzlukta bekletin.

Pişirme ve Sos:

10. Bir tencerede su kaynatın. Buzluktan çıkan raviolileri kaynar suda 5 dakika pişirin.

Sos için toz şeker, dondurulmuş frambuaz, nişasta ve suyu karıştırın. Karışımı kaynatın ve kıvam alınca altını kapatın. Pişmiş raviolileri servis tabağına alın ve üzerlerine hazırladığınız frambuazlı sosu gezdirerek servis edin. İsteğe bağlı olarak üzerini frambuaz ve öğütülmüş mısır gevreği ile süsleyebilirsiniz.

Bu çikolatalı ravioli tarifi, İtalyan mutfağının geleneksel lezzetini çikolata ve frambuaz ile birleştirerek özel bir tat deneyimi sunuyor. Hem hazırlaması keyifli hem de sunumu şık olan bu tarif, özel günlerde veya sevdiklerinize sürpriz yapmak için ideal bir seçenektir. Afiyet olsun!