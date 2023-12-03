Çikolatalı Trileçe Tarifi, Çikolatalı Trileçe tarifi Nasıl Yapılır?, Çikolatalı Trileçe Malzemeleri

İster özel günlerde, ister misafir sofralarında, hatta sadece kendinizi ödüllendirmek için hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifle damaklarınızı şımartabilirsiniz. Şimdi, adım adım nefis çikolatalı trileçe tarifimize geçelim.

Çikolatalı Trileçe Tarifi

Çikolatalı Trileçe Malzemeleri:

Kek İçin:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet İçin:

1 paket krema

1 litre süt

1/2 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

1 paket krem şanti

1 paket krema

1 paket sütlü çikolata (yarısı bitter, yarısı sütlü çikolata da kullanılabilir)

1 paket beyaz çikolata (hazır sos da kullanılabilir)

Çikolatalı Trileçe tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ve şekeri çırpın, ardından diğer malzemeleri ekleyip orta devirde çırpın. Yağlanmış bir borcama karışımı aktarın ve 180 derecede kızarana kadar pişirin. Şerbet için kremayı, sütü ve toz şekeri bir tencerede karıştırıp hafifçe ısıtın. Kek piştikten sonra ılınmış haldeki kekin üzerine şerbeti dökün ve çekmeye bırakın. Bir saat sonra krem şantiyi hazırlayıp kekin üstüne sürün. Çikolata ve kremayı bir tencerede eritin, soğuyan krem şantinin üzerine çikolata ganajını dökün ve tekrar dolaba kaldırın. Beyaz çikolata sosuyla çikolatalı trileçenizin üzerine çizgiler çizin ve kürdanla istediğiniz şekli verin. Son olarak, enfes çikolatalı trileçeniz hazır! Afiyet olsun!

Bu muazzam tatlı tarifiyle sevdiklerinizi şımartabilir, özel anlarınıza tatlı bir dokunuş ekleyebilirsiniz. Şimdi, bu tarifin püf noktalarını ve detaylarını keşfetmeye devam edelim.