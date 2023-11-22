Çilekli Magnolia Tarifi, Çilekli Magnolia Nasıl Yapılır? Çilekli Magnolia Malzemeleri, Çilekli Magnolia​​​​​​​ Yapılışı

Çilekli Magnolia tarifi, Mükemmel kıvamı ve göz alıcı sunumuyla dikkat çeken çilekli magnolia tarifi, özellikle ilk kez mutfağa adım atanların dahi kolaylıkla hazırlayabileceği bir tatlı alternatifidir.

İşte, enfes lezzetiyle öne çıkan çilekli magnolia tarifinin pratik adımları:

Çilekli Magnolia Nasıl Yapılır?

Çilekli Magnolia Malzemeler:

1 kahve fincanı un

3 su bardağı soğuk süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket yulaflı bisküvi

10 adet çilek

Hazırlık Süresi: 15 dakika Pişirme Süresi: 15 dakika

Çilekli Magnolia​​​​​​​ Yapılışı:

İlk adım olarak bisküvileri toz haline getirin. Ardından, bir tencereye unu, sütü, şekeri ve yumurta sarısını ekleyin. Malzemeleri karıştırarak kaynamaya başlayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra tereyağını ve vanilini ekleyip karıştırın. Muhallebinin soğuması ve topaklanmaması için ara ara karıştırmayı unutmayın. Toz haline getirdiğiniz bisküvilerden 2-3 yemek kaşığı kadarını servis kaplarınıza paylaştırın. Üzerine çilekleri dizin ve üzerine muhallebiden 2 kepçe kadar ekleyin. Daha sonra tekrar bisküvi ekleyip çilek bisküvi parçalarıyla süsleyin. Tatlıyı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve 2-3 saat kadar dinlendirin.

Çilekli magnolia tarifi, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sunumuyla da sofralarınıza renk katacak pratik bir tatlıdır. Dilerseniz muhallebi soğuduktan sonra içerisine krema ekleyerek lezzetini daha da zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!