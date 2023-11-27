Hellim Peyniri Tarifi! Hellim Peyniri Nasıl Yapılır? Hellim Peyniri Kızartma

Hellim peyniri, sofralarımızı zenginleştiren eşsiz bir lezzet sunan ve peynir severlerin vazgeçilmezi olan bir peynir çeşididir.

Özellikle kahvaltılarda, sandviçlerde ve salatalarda tercih edilen hellim peyniri, hem taze hem de kızartılmış olarak tüketilebilir. Bu özel tarifle, hem hellim peynirinin taze halini hem de kızartılmış halinin lezzetini deneyimleyebilirsiniz.

Hellim Peyniri Kızartma

Malzemeler:

3 litre süt (pastörize olmamalı)

1/2 su bardağı sirke

1 tatlı kaşığı tuz (tepeleme)

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı:

Sütü bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayan süte sirke ve tuzu ekleyin. Bu karışımı biraz karıştırarak sütün kesilmesini sağlayın. Süt iyice küçük parçalara ayrılana kadar karıştırmaya devam edin. Ardından temiz bir tülbent kullanarak sütü süzün. Tülbenti sıkıca sarıp bağlayarak süzme işlemini tamamlayın. Sarılı tülbenti üzerine bir ağırlık koyarak, peynirin suyunun iyice süzülmesi için 12 saat kadar bekletin. Bekleme süresi sonunda, peynir hazır hale gelecektir. İsteğe bağlı olarak süzülen suyu bir kavanoza aktarabilir ve peyniri bu su içinde saklayabilirsiniz. Kızartmak istediğinizde, peyniri dilimlere ayırıp yağ eklediğiniz bir tavada önlü arkalı olarak kızartın. Hellim peyniri tarifiniz hazır! Kahvaltılarda, atıştırmalıklarda veya özel yemeklerde kullanabilirsiniz.

Bu nefis hellim peyniri tarifi ile sofralarınıza lezzet katmaya hazır mısınız? Şimdi mutfakta ustalıkla hazırlayın ve sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!