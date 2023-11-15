İki Renkli Kek Nasıl Yapılır? İki Renkli Kek Şöleni: Yastık Gibi İki Renkli Kek Tarifi

İki Renkli Kek tarifi, Hem pratik hem de az malzemeyle hazırlanan bu tarif, evde kolayca yapılabilecek bir lezzet sunuyor. İki farklı tat ve renk, bir kek içinde buluşarak çocukluğunuzdan bu yana sevilen bir tat olarak kalıyor.

Kek yapmayı seviyor ama bir türlü farklı lezzetleri bir araya getiremiyor musunuz? İşte size hem kakaolu hem de sade kekin birleştiği, lezzetiyle damakları şenlendirecek iki renkli kek tarifi! Az malzemeyle ve kolay adımlarla hazırlayabileceğiniz bu kekin yapım süreci oldukça basit. Üstelik bu tarif, çay saatleriniz için mükemmel bir eşlikçi olacak.

İki Renkli Kek Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

3 adet yumurta (oda ısısında)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı kakao

2,5 su bardağı un

Hazırlanışı:

Derin bir kapta yumurta ve şekeri 5 dakika çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpma işlemine devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına karışımın yarısını dökün. Kalan hamura kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Bu kakaolu karışımı, sade kek hamuru üzerine dökün. İki hamurun hafifçe karışıp renk alması için kek kalıbını hafifçe sallayın. Keki, 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarıp, ılımaya bırakın. Daha sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin.

İki Renkli Kek Yapılışı;

Çırpma İşlemi: Derin bir kapta yumurta ve şekeri 5 dakika boyunca çırpın. Bu işlem, kekin hafif ve kabarık olmasını sağlayacak. Ek Malzemeler: Çırpılmış yumurta ve şekere süt ve sıvı yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Bu aşama kekin nemli ve yumuşak olmasını sağlar. Un ve Kabartma Tozu Eklemesi: Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozu, kekin daha pürüzsüz bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur. Kek Kalıbı Hazırlığı: Yağlanmış kek kalıbına hazırladığınız karışımın yarısını dökün. Bu sade kek tabanını oluşturacak. Kakaolu Karışım: Kalan hamura kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Kakaolu hamuru sade hamurun üzerine dökün ve hafifçe yayın. Fırında Pişirme: Keki önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir, bu nedenle kontrollü pişirin. Servis Hazırlığı: Kek piştikten sonra fırından çıkarıp ılımaya bırakın. Daha sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin.

Malzemeleri basit: Yumurta, toz şeker, süt, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilin, kakao ve un. Yapım aşamaları ise oldukça kolay. Öncelikle, yumurta ve şekeri bir kapta çırpıyorsunuz. Ardından süt ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyorsunuz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ilave ediyor ve karıştırıyorsunuz. Yarısını yağlanmış kek kalıbına döküyorsunuz ve kalan hamura kakaoyu ekleyip karıştırıyorsunuz. Kakaolu karışımı, sade kek hamurunun üzerine döküyorsunuz. Kek kalıbını hafifçe sallayarak, iki hamurun hafifçe karışmasını sağlıyorsunuz. 170 derecede 40-45 dakika pişiriyorsunuz. Pişen keki fırından çıkarıp, ılımaya bırakıyorsunuz. Sonra keki kalıptan çıkarıp servis tabağına koyuyor ve dilimleyerek servis ediyorsunuz.

Bu iki renkli kek, sadece lezzetli değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Sade ve kakaolu kekin bir arada olması, kekinizde hoş bir kontrast yaratıyor. Hem göze hem de damağa hitap eden bu tarif, çay saatleriniz için ideal bir seçim olabilir. İster çocuklarınıza, ister misafirlerinize sunun, herkesin beğenisini kazanacak bir tatlı. Ayrıca, bu tarifi hazırlarken çay demlemeyi unutmayın; çünkü iki renkli kek ile sıcak bir çayın uyumu paha biçilemez.

Bu lezzetli ve görsel açıdan etkileyici iki renkli kek, çay saatleriniz için mükemmel bir seçim olacaktır. Afiyet olsun!