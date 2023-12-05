Ispanaklı Kiş Tarifi, Ispanaklı Kiş Nasıl Yapılır?, Ispanaklı Kiş Malzemeleri

Ispanaklı kiş tarifi, sofralarınızı renklendirecek, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunuyor. Taze ve besleyici ıspanaklar, yumuşacık hamur ve zengin iç malzemelerle buluşarak harika bir lezzet ortaya çıkarıyor.

Bu tarif, kahvaltı sofralarınıza veya öğle yemeklerinize muazzam bir alternatif sunmanın yanı sıra, içeriğindeki besleyici öğelerle de dikkat çekiyor.

Sağlık Dolu İçerik: Ispanakla Gelen Zenginlik

Taze ıspanaklar, demir, kalsiyum ve lif açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özellikleriyle ıspanaklı kiş, sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor. İçerisindeki yumurta, peynir ve baharatlarla zenginleştirilen kiş, göz alıcı bir görüntüsüyle sofralarınıza şıklık katarken, damaklarınızı şenlendirecek bir tat sunuyor.

Kolay ve Hızlı Hazırlık: İster Brunch, İster Akşam Yemeği

Ispanaklı kiş tarifi, hazırlanışıyla da kolaylık sağlar. Pratik bir şekilde hazırlanan hamur ve iç harç, fırında pişirildikten sonra nefis bir sonuç ortaya çıkarır. Brunch sofralarınızı süsleyebileceğiniz gibi, öğle veya akşam yemeği için de tercih edebilirsiniz. Hızlıca hazırlanan bu tarifle her öğünü özel ve lezzetli kılabilirsiniz.

Lezzetin Detayları: İspanaklı Kiş Tarifi

Malzemeler:

250-300 gr taze ıspanak

1 adet soğan

1 paket krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hamur için: 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı süt (veya 2 yemek kaşığı yoğurt), 2,5-3 su bardağı un, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için: 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Soğanı doğrayıp yağ eklediğiniz tavada soteleyin. İnce doğradığınız ıspanakları ekleyip kavurmaya devam edin. Ispanaklar yumuşayınca tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Harcı bir kaba aktarın. Hamur için tüm malzemeleri karıştırın ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Soğuyan harcın içine bir kutu kremayı ekleyip karıştırın. Hamuru merdane yardımıyla küçük borcam boyutunda açın. Hamuru borcama alın ve çatalla delikler açın. Harcı hamurun üzerine ekleyin ve önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine kaşar peyniri rendesini ekleyip tekrar fırına verin. Kızarınca fırından çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

Ispanaklı kiş tarifiyle mutfağınızı lezzet ve sağlıkla doldurun. Afiyet olsun!