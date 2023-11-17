Kötü Erkek Arkadaş Zevkine Sahip Kızlar İçin Hayat Kurtaran 10 İpucu

Cazibe söz konusu olduğunda, kalp ne isterse onu ister. Ne yazık ki bazen duygularımız mantığımızın önüne geçer ve kendimiz için en iyi kişiyi seçmeyiz.

Bedenimiz biri hakkında çok güçlü hisler beslerken aklımıza danışmamız gereken o önemli anı atlıyoruz. Ne yazık ki bu, bazılarımızın berbat bir erkek zevkine sahip olmasının ve onlarla kötü ilişkiler içinde sıkışıp kalmasının nedenlerinden biridir.

Neyse ki böyle olmak zorunda değil. İşte erkeklerden hoşlanmayan kadınlar için en iyi flört ipuçları.

1. Daha iyisini hak ettiğinizi bilin

Şu anda kötü bir zevke sahip olmanız, bir ilişkide size kötü davranılmasını hak ettiğiniz anlamına gelmez. Birçok erkek için harika bir kız arkadaş olursunuz ve kendinize bu berbat adamlar yerine kremanın en iyisini hak ettiğinizi hatırlatmaktan zarar gelmez.

Kendinizi sevgi ve saygıya layık gördüğünüz an, gelecekte olası kırmızı bayrakların daha fazla farkında olacaksınız.

2. Normalde çıkmayacağınız biriyle çıkın

Aynı tip insanlarla tekrar tekrar çıkmak, aynı zehirli kalıplara başvurmak anlamına gelebilir. Bunun yerine, bu kalıpları değiştirmeli ve yeni bir erkek tipini tercih etmelisiniz.

Başlangıçta ateşli bir çekim hissetmediğiniz bir erkek, sonunda kaynamaya başlayan bir fokurdama haline gelebilir. Yeni birine bir şans verdiğinizde, açık fikirli olmanın ne kadar güçlendirici olabileceğini fark edeceksiniz.

3. Yeni yerlere bakmaya başlayın

Erkeklerle tanışmak için her zaman bir tanışma sitesine veya belirli bir bara gidiyorsanız ve hepsi berbat oluyorsa, belki de yeni bir şeyler denemenin zamanı gelmiştir.

Yeni yerler yeni insan tipleri demektir ve konfor alanınızın dışına çıkmak her zaman iyi bir şeydir. Bazen bir kitapçı ya da konser denemek gibi bir şeyleri karıştırmanız gerekir.

4. Arkadaşlarınızın sizi ayarlamasını sağlayın

Görücü usulü ya da ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışan kaç kişinin aşık olduğunu öğrenseniz şaşırırsınız. Tuzağa düşürülme düşüncesi vücudunuzda paniğe yol açsa da, işe yarayabilir.

Kimse sizi arkadaşlarınızdan daha iyi tanıyamaz. Sizin için sadece en iyisini isterler, bu yüzden sizi bir fiyaskoyla tanıştırmazlar. Bir şans verin! Bu kişi sonunda ruh eşiniz olabilir.