Krem Şantili Poğaça Tarifi, Krem Şantili Poğaça Nasıl Yapılır?, Krem Şantili Poğaça Malzemeleri

Krem Şantili Poğaça tarifi, enfes lezzeti ve puf puf dokusuyla öne çıkan bir hamur işidir. Bu tarif, basit malzemelerle kolayca hazırlanabilir ve özel günlerde, çay saatlerinde veya misafir sofralarında şıklık katacak bir seçenektir.

İşte, adım adım hazırlanan bu muazzam tarifin detayları:

Krem Şantili Poğaça Malzemeleri:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket maya

1 poşet krem şanti

2 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta akı (sarı, üzerine sürmek için)

Krem Şantili Poğaça Yapılışı:

Mayayı Aktive Etme: Ilık su ve sütü geniş bir kapta karıştırın. Üzerine mayayı ekleyip karıştırın ve mayanın aktive olmasını bekleyin. Hamurun Yoğrulması: Aktive olan mayanın üzerine krem şantiyi, eritilmiş tereyağını, unu ve tuzu ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru örtüp, yaklaşık 40 dakika mayalandırın. Bezelerin Şekillendirilmesi: Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp avuç içinde yuvarlayın. Üzerine Yumurta Sarısı Sürme: Bezeleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta akı sürün. Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, poğaçaların üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Servis: Fırından çıkan krem şantili poğaçaları soğumadan servis edebilir ve çayınızın yanında keyifle tüketebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Bu lezzetli tarif, çeşitli kolay poğaça tarifleri arasında özel bir yere sahip. Yumuşak dokusu ve krem şanti lezzeti ile damakları şenlendirecek olan bu poğaçalar, özellikle kahvaltı sofralarınıza ve özel günlerinize renk katacak. Şimdi, bu tarifi denemek için mutfağa adım atma vakti!