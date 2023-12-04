Prof. Dr. Müftüoğlu karnabaharın faydaları… Karnabahar böyle yenirse her derde deva..

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu karnabaharın faydaları, iyi gelen hastalıklar ve nasıl yenmesi gerektiğini anlattı. Haşlanmış ve yoğurtu karnabaharın faydaları neler? Karnabahar hangi kanser türlerine iyi gelir?

Sağlık konusunda birçok kitabı bulunan Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, FOX Tv’de yayınlanan Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün programında karnabaharın faydalarını açıkladı.

İşte Prof Müftüoğlu’ndan karnabaharın faydaları:

KARNABAHARIN FAYDALARI NEDİR? KARNABAHARI NASIL YAPILIRSA FAYDALI OLUR?

KARNABAHARIN İÇİNDE NE VAR?

Glutatyon

Vitamin C

Beta Karoten

Sulforafan

İndol 3 karbinol

Kuverstin

Kalsiyin

Kromiyum

KARNABAHAR MUCİZESİ

Karnabahar eczanesine hoş geldiniz diyeceğim. Eczanelerde ayrı ayrı satılan ilaçların hepsi karnabaharda buluşmuş

ZAYIFLATICI, HİPOGLİSEMİ GİDERİCİ VE KEMİK ERİMESİNE KARŞI

Eczacıya ben zayıflamak veya kilo almayı durdurmak istiyorum. Şekerim de çok sık düşüyor. Bu hipoglisemilerimi önlemek istiyorum dediğinizde eczacı size 200 mikrogram cromium hapı verir.

LEKE ARINDIRICI, KANSERE KARŞI GÜÇLENDİRİCİ

Kemik erimesinden (osteoporoz) korumak istiyorum, kalsiyum hapı istiyorum. Biraz da bağışıklığım güçlensin. Kansere karşı güçlü olayım. Cildim lekelerden arınsın, daha güzel bir cildiye sahip olayım. Biraz detoks yapayım. Eczacı size Glutatyon iğnesi verir.

KARNABAHARDAKİ C VİTAMİNİ PORTAKALLA YARIŞIR

C vitamini, grip, nezle mevsimi inanılmaz bir c vitamini yükü var. Portakal'da limonla havada yarışır. E peki ben biraz daha akciğer kanseri koruması istiyorum. Beta karoten istiyorum, beta karoten kansere karşı ilaçtır.

MİDE VE KALIN BAĞIRSAK KANSERİNE FAYDALI

Sülforafan maddesi ise mide ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde kullanılır.

KARNABAHAR NASIL YENMELİ.. "BÖL, PARÇALA, BEKLE, SONRA YE"

Yukarıda anlattıklarımı kazanabilmek için böl parçala bekle sonra ye tekniğini uyguluyoruz. Önce kesip parçalıyoruz. Ardından biraz ezip bekliyoruz. İçindeki mirosinaz enziminin aktifleşmesine fırsat tanıyoruz.



Mirosinaz enzimi, karnabahar içindeki diğer sağlığa faydalı maddelerin oluşmasını sağlıyor.

BEKLEMEYE VAKTİNİZ YOKSA 40 KEZ ÇİĞNEYİN

Karnabaharı böldünüz ve beklemeye zamanınız yoksa çiğ yerken yutmadan önce ağzınızda 40 kez çiğneyebilirsiniz.

KARNABAHAR YENMEDEN KAÇ DAKİKA BEKLETİLMELİ

En az 5 dakika ama ideali 30 dakika bekletin.

KARNABAHAR HAŞLANMALI MI YOKSA KIZARTILMALI MI?

Bekledikten sonra pişirirseniz, içindeki harika maddeler yok olmaz sadece kırzartmadığınız sürece.. Fırında pişirin, suda pişirin suyuna geçer. Karnabahar bir kanser mucizesidir. Lahana, karnabaharın amca çocuklarıdır. Brokoli de onların kızları..

KARNABAHAR NASIL YENMELİ

Psikolojik olarak karın doyurmasa da sebzeler tok tutar. Tazesini aldınız, parçaladınız. 1940’lı yıllarda Rusya’da eczanalerde antibiyotik ilaç yerine satılan Sarımsakla ezilmiş sarımsaklı yoğurda bandırarak yiyebilirsiniz.

Hem tok hem ilaç hem kanser hem bağışıklık sisteminiz gelişti daha ne istiyorsunuz?

her kanserin oluşumunda farklı mekanizmalar rol oynuyor. Bunların içerisindeki indol-3-karbinol benzeri glukozinolat dediğimiz maddelerin kanser oluşumunda hangi sinyal yollarını veya yol arkalarını bloke ettiğine göre o farklı kanserlere de farklı gıdaların farklı ve daha fazla ya da az etkisi var.

Mesela likopen yine meme, kalın bağırsak ve prostata karşı etkili.