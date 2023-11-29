Saraçoğlu elma sirkesi faydaları.. Ev Yapımı doğal ve pratik Sirke tarifi ve Mucizevi Etkileri

Profesör İbrahim Saraçoğlu, Elma sirkesinin faydalarını ve ev yapımı sirkenin önemli detaylarını ve sağlık üzerindeki etkilerini paylaştı.

Alternatif sağlık konularında birçok insanın hayatına dokunan kimyager, Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu Diyanet TV’de yaptığı programda ev yapımı doğal elma sirkesi hakkında önemli detaylar verdi..

İşte Prof. Saraçoğlu’nun verdiği önemli bilgiler:

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NEDİR? ELMA SİRKESİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Seboreik Dermatik

Seboreik dermatit, özellikle kafa derisinde ortaya çıkan ve yaygın olarak rastlanan bir cilt sorunudur.

Bu durum, ciltte pullanma, kızarıklık ve sürekli kepeklenme gibi belirtilere yol açar.

Seboreik Dermatik rahatsızlık görünen kısma sirke sürüp 15 dakika bekletiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı gerçek sarımsak yağı, soğuk sıkım çörek otu yağı karıştırılacak. Ve o bölgelere sürülecek.

Gece kulak kaşıntısı çekiyorsanız?

20 yıla yakın kulağında kaşıntı olan ve gece kaşıntıdan uyandığını belirten kişiler, pamuklu kulak çöplerini doğal elma sirkesi içine daldırın. Ardından kulağınıza daldırıp 1 – 2 defa dolaştırın. Bak ne kaşıntısı kalıyor.. Uygulayanlar ağlayarak dua ediyor.

Saç kaşıntısı ve Saç Mantarlarına elma sirkesi

Saçınızda kaşıntı mı var. Hemen sürün oraya. Saç dipleriniz ve kulak içinizde mantar mı var. Doğal elma sirkesi mucizevi bir şekilde tedavi eder.

DOĞAL SİRKENİN ÖNEMİ

Piyasada birçok elma sirkesinin üzerinde doğal ifadeleri de mevcut olduğunu söyleyen Prof. Saraçoğlu, “Doğal olmayan sirkenin içine asetik asit ilave ediyorlar. Ürünü korumak için yani küflenmemesi ve Geosmin ürememesi için içerisine koruyucular ilave ediyor" ifadelerini kullandı.

DOĞAL MEYVE VE SEBZELER NASIL ANLAŞILIR? GEOSMİN NEDİR NASIL OLUŞUR?

Doğal meyve ve sebzelerin bir kısmını kesip 3 saat beklettiğinizde sirke sinekleri üzerinde uçuşmaya başlar.

Bu sinekler fermantasyonu tetikleyerek, ekşitmeye sebep olur. Ama o ekşitmenin bir ölçüsü var. O ölçü geçtiğinde ortaya Geosmin denilen bir madde, zehir oluşur.

Kokladığınız zaman o itici bir koku alırsınız. Hayvanlar da bu kokuya yaklaşmaz. Bu ortaya çıkan duruma Geosmin deniyor. Sirke fermantasyonunda geosmin oluşursa o sirke makbul olmaz.

Eğer küfleniyorsa, yaptığınız sirkenin üstünde küf oluşuyorsa geosmin'dir düşünün. Yani bir ağzınıza bir lokmayı almadan önce bir kokluyorsunuz. Ağır bir koku varsa ne diyor bu nimetten uzak dur diyor. Artık illet olmuş değil mi? Kokluyorsunuz işte Geosmin böyle bir şey hiçbir. Böcek, hiçbir hayvan artık o gıdaya yaklaşmıyor.

Eğer doğal bir meyve yada sebze beklediği halde küflenmiyorsa, sirke sinekleri gelmiyorsa bilin ki o doğal değildir içerisinde koruyucu vardır.

Bu malzemeleri toprağa gübre olsun diye gömseniz bile toprak kabul etmez. Çürümüyor yani fermante işlemi olmuyor ve bozulmuyor. Sirke sineği deyip geçmeyin, bunlar yol gösterici sağlıklı hayvanlardır.

SARAÇOĞLU’NDAN EVDE PRATİK DOĞAL ELMA SİRKESİ TARİFİ

Temizlediğiniz orta boy bir cam kavanozu alınız. 3 elmayı 4 parçaya bölüp kavanozun içine atınız. Elmalar iyi yıkanmış ve doğal olmalıdır. 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave edin. 1 çay kaşığı tuz ilave edin Yarım çay bardağı elma sirkesi koyun Cam kavanozu dolduracak kadar içme suyu ilave edin. Üzerini ince iki üç katman tül ile örtün ve çevresini lastikle sıkıştırın. Burada önemli olan fermantasyon süreci için cam kavanozun hava almasıdır. Kavanozu asla kapamayın. Şimdi o fermentasyon başlayınca gaz çıkacak. Nasıl çıkacak oradan dışarı. Hava ile olan temasını kesmeyin. Havasız ortamda başka şeyler oluşur. Sirke Oda sıcaklığında ve karanlık bir yerde muhafaza edin. 2 günde bir kavanoz içindeki malzemelerin karışmasını sağlayın. 15 gün sonra sirkeniz hazır.

ELMA SİRKESİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ DETAYLAR

Kullandığınız elmalar organik değil ise, üzerinde Fugist (Mantar öldürücüler) Herbisit (bitki öldürücüler) var ise sirke olmaz.

Sirke yapılacak ortam, kavanoz ve malzemelerin temiz olması çok önemlidir. temizlik olmaz ise fermantasyon süreci başarılı olmaz.

SİRKEYE NOHUT ATILIR MI?

Profesör Saraçoğlu sirke yapılırken nohut atmanın şart olmadığını belirtiyor.