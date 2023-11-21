Usta Şef Somer Sivrioğlu'nun Kütür Kütür Turşu Tarifi: Limon ve Sirke Yerine İçine 3-5 Adet Atın!

Turşu, sofralardan eksik edilmeyen geleneksel bir Türk lezzeti olarak kış aylarında özellikle popülerdir. Ancak, lezzetli ve doğru bir turşu yapmak herkes için kolay olmayabilir. Usta Şef Somer Sivrioğlu, turşu yapımındaki kritik sırları paylaştı.

Limon ve sirke yerine turşuya eşsiz bir lezzet katan gizli malzemeyi açıkladı.

Detaylar: Turşu yapımında kullanılacak sebzelerin özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Somer Şef, "Turşu için tarladan çıkan sebzelerin kaliteli olması çok önemli. Sera sebzeleri turşu için uygun değil, çünkü kimyasal madde içeriyorlar. Özellikle salatalık turşusu için Balıkesir’in dağ köylerinden gelen doğal ürünleri tercih ediyoruz. Bu, turşunun lezzetini ve dayanıklılığını artırıyor" dedi.

Tarif ve Püf Noktaları: Somer Şef'in paylaştığı kütür kütür turşu tarifi şu malzemeleri içeriyor:

1 litre su

1 çay bardağı üzüm sirkesi

3 kaşık kaya tuzu

İnce dilimlenmiş yarım limon

4-5 adet nohut (fermantasyonu sağlamak için)

Tarife göre, turşu yaparken sebzelerin iyi bastırılması ve su oranının düşük tutulması gerektiği vurgulanıyor. En az 2-4 hafta bekleyerek olgunlaşan turşunun fermantasyonu sırasında kapağının kesinlikle açılmaması önem taşıyor.

Turşunun Sağlığa Faydaları:

Kabızlığa Karşı Etkili: Lif ve probiyotik içeriği ile bağırsak sağlığını destekler. Kalbi Korur: Yararlı bakteriler, kan dolaşımını düzenleyerek kalp sağlığını olumlu etkiler. Kanseri Önler: Antioksidan içeriği ile vücudu serbest radikallerden korur. Doğal Ağrı Kesici: Turşu, vücuttaki su kaybını gidererek ağrı kesici etki sağlar. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Kış aylarında turşu tüketmek, vücudu hastalıklara karşı korur.

Usta Şef Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı kütür kütür turşu tarifi, evde lezzetli ve sağlıklı bir turşu yapmak isteyenler için değerli ipuçları sunuyor. Limon ve sirkenin yerine eklenen gizli malzeme, turşulara eşsiz bir tat katıyor. Bu basit tarif, sofraları renklendirecek ve sağlıklı bir alternatif sunacak.