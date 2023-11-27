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Düzce'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleşen eğitimler

Düzce'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleşen eğitimler

Düzce Sağlık Müdürlüğü, anne adaylarına yönelik gebe eğitimleriyle hamilelik sürecinde ve doğum sonrası dönemde sağlıklı yaşam bilgileri sunuyor. Eğitimler, emzirme, anne sütü ve yeni doğan bakımı konularını kapsıyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Sınıfı'nda görevli uzman personel, Göçmen Sağlığı Merkezi'nde anne adaylarına özel olarak hazırlanan eğitim programlarını sunuyor. Program, gebelik dönemi sağlığı, emzirme teknikleri, anne sütünün önemi ve yeni doğan bakımı gibi konularda kapsamlı bilgiler içeriyor.

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Anne sütünün faydaları ve emzirme teknikleri

Eğitimlerin odak noktasında, anne sütünün sağladığı faydalar ve doğru emzirme teknikleri yer alıyor. Anne sütü, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunarak, sağlıklı büyüme ve gelişimini destekler. Uzmanlar, bu eğitimlerle anne adaylarını bilinçlendirmeyi ve doğru emzirme yöntemlerini öğretmeyi hedefliyor.
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Yeni doğan bakımı ve hamilelik süreci

Anne adaylarına, yeni doğan bakımı konusunda da detaylı bilgiler sunuluyor. Bebeğin ilk günlerinde gereken bakım, beslenme ve sağlık kontrolleri gibi konularda verilen eğitimlerle annelerin bebeğe bakım konusunda daha hazırlıklı olmaları sağlanıyor. Ayrıca, hamilelik sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yolları da anlatılıyor.

Devam eden talepler ve eğitimler

Gebeler tarafından yoğun ilgi gören bu eğitimler, talep üzerine devam edecek. Anne adaylarının bilinçlenmesi ve sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için planlanan bu eğitimler, Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin, gebelik sürecindeki kadınların yaşam kalitesini artırması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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