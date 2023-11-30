HIV/AIDS Farkındalığı ve Mücadele Yolları: Düzce Üniversitesi'nde Önemli Bir Seminer

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen önemli bir seminerde, Doç. Dr. Nevin İnce dünya genelindeki HIV/AIDS durumunu ele aldı. İnce, dünya çapında 39 milyon insanın bu hastalığa sahip olduğunu, bunların 25.6 milyonunun Afrika'da yaşadığını açıkladı.

Türkiye'deki HIV pozitif birey sayısının 2023 yılı itibarıyla 41 bin 732 olduğuna dikkat çekerek, bu vakaların %81,5'inin erkek, %18,5'inin kadın olduğunu belirtti.

AIDS'in Geçmişten Günümüze Evrimi

Doç. Dr. İnce, AIDS'in 1982 yılında tanımlandığını ve başlangıçta düşük bilinç düzeyi ve tedavi imkanlarının sınırlı olması nedeniyle ölümlere yol açtığını anlattı. Günümüzde ise etkili tedaviler sayesinde HIV/AIDS hastalarının sağlıklı bir yaşama dönebileceğini, evlenebileceğini ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin HIV/AIDS Kontrol Programı

Türkiye'nin HIV/AIDS ile mücadelesindeki Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı'nın önemine değinen İnce, bu programın amacının HIV/AIDS yayılımını azaltmak, sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlalini önlemek olduğunu belirtti.

Bulaş Yolları ve Yanlış Bilinenler

İnce, AIDS'in bulaş yollarının cinsel ilişki ve kan yolu ile olduğunu, kullanılmış enjektörler ve cerrahi aletler gibi nesnelerin risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, HIV'in günlük yaşamdaki olağan davranışlarla bulaşmadığını, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HIV Belirtileri ve Tedavi Süreci

Doç. Dr. İnce, HIV belirtilerinin ateş, farenjit, baş ağrısı gibi çeşitli semptomlarla ortaya çıkabileceğini anlattı. Tedavi edilmezse hastanın HIV taşıyıcısı durumuna geçeceğini, ancak tedaviyle hastalık belirtilerinin kaybolacağını ve bulaş tehdidinin ortadan kalkacağını ifade etti.

Önemli Bir Etkinlik ve Teşekkür

Seminerin sonunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Doç. Dr. Nevin İnce'ye yaptığı başarılı çalışmalar ve bilgilendirici sunum için teşekkür belgesi takdim etti.