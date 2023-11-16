İlaçsız ve ağrısız doğum yöntemi artık herkes için erişilebilir

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne adaylarına büyük bir yenilik sunuyor: İlaçsız ve ağrı azaltan bir doğum yöntemi olan suda doğum, artık devlet hastanesinde ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Bu hizmet, özellikle özel hastanelerde yüksek maliyetlerle sunulan bir yöntemken, şimdi herkesin erişimine açık hale geldi.

Hidroterapi Eşliğinde Doğum

Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, hastanede gerçekleştirilen ilk suda doğum deneyimini paylaşarak, bu yöntemin hem anneler hem de sağlık ekibi için ne kadar olumlu olduğunu vurguladı. Hidroterapi eşliğinde gerçekleştirilen bu doğum, Sakarya'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Teşvik Ettiği Yöntem

2018 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlatılan bu yöntem, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata geçirildi. Özel hastanelerde yüksek maliyetlerle sunulan suda doğum, artık devlet hastanesinde ücretsiz olarak sunuluyor, böylece daha fazla anne adayına ulaşıyor.

Suda Doğumun Faydaları

Ilık suda kasların ve dokuların gevşemesi, stres seviyesinin ve doğum kaygısının azalması gibi faydalar sağlayan suda doğum yöntemi, anne adaylarının daha rahat bir doğum deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yöntem için gerekli tüm hijyen ve sağlık kontrolleri titizlikle yapılıyor.

Eğitimli Ebeler ve Hijyenik Koşullar

Suda doğum için ebelerin gerekli eğitimleri aldığı ve doğum öncesi hidroterapi havuzunun çeşitli hijyen kontrollerinden geçtiği belirtiliyor. Bu, anne ve bebek sağlığı için en üst düzeyde güvenlik ve konfor sağlamak amacıyla yapılıyor.

Obez ve Şişman Anneler İçin Uygulama Kısıtlamaları

Doç. Dr. Yuvacı, bu yöntemin özellikle tek gebelik olan, baş gelişi olan ve tahmini ağırlığı normal olan bebekler için önerildiğini belirtiyor. Obez veya şişman annelerin bu yöntemi kullanamayacağı, belirli sağlık kriterlerinin karşılanması gerektiği vurgulanıyor.

Mutluluk ve Gurur Veren Bir Deneyim

Yuvacı, hastanenin ilk suda doğum deneyimini anlatırken, bu yöntemin hem anneler hem de sağlık ekibi için mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade ediyor. Bu yöntem, anne dostu kriterlere uygun bir doğum deneyimi sunuyor.

Gebe Okulu ve Eğitimler

Hastanede, gebe okulu ünitesinde 20 haftadan sonraki gebelere suda doğum hakkında eğitimler veriliyor. Bu eğitimler, hem gebeler hem de eşleri için önemli bilgiler içeriyor ve doğum sürecine hazırlıkta kritik bir rol oynuyor.

Bu yenilikçi ve sağlıklı doğum yöntemi, Sakarya'da ve Türkiye genelinde anne adayları için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Suda doğum, hem maliyet hem de sağlık açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.