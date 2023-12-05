Karabük'ün sağlık alanında yeni başlangıcı: 5000 Evler ek hizmet binası acil servisinin açılışı

5000 Evler Ek Hizmet Binası Acil Servisi, bugün itibarıyla hizmete açıldı. Bu önemli gelişme, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık hizmetlerini genişletme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak karşılanıyor.

Yenilikçi sağlık hizmetleri: modern ve kapsamlı acil servis

5000 Evler Ek Hizmet Binası Acil Servisi, modern tıbbi donanımları ve geniş kapasitesiyle dikkat çekiyor. Hastane yönetimi, bu yeni acil servisin Karabük halkına en üst düzeyde acil sağlık hizmeti sunacağını belirtiyor. Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan ve hastane yönetimi ile birlikte yapılan incelemelerde, servisin teknolojik altyapısı ve hasta kabul süreçleri üzerinde duruldu.

Sağlık personelinin özverili çalışmalarına takdir

Op. Dr. İsmail Kara, ziyareti sırasında görevli hekimler ve sağlık personeline özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Ayrıca, serviste muayene olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. İl Sağlık Müdürü'nün bu ziyareti, hastane personelinin moralini yükseltirken, hastalar ve yakınlarına da sağlık hizmetlerine duyulan güvenin altını çizdi.

Karabük için sağlıkta yeni bir dönem

5000 Evler Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nin açılması, Karabük’te sağlık alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu gelişme, hem hastalar için daha erişilebilir ve etkili sağlık hizmetleri anlamına geliyor hem de bölgedeki sağlık altyapısının güçlenmesini sağlıyor. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu yeni ek hizmetle birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.