Kardiyoloji Uzmanı Ahmet Taş; “Soğuk havalar özellikle kalp yetmezliğini de alevlendirebilir”

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, “Soğuk havalar, önceden var olan bir kalp damar tıkanıklığını krize kadar götürebiliyor” dedi.

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Son aylarda sürekli artan genç yaşta yaşanan kalp krizleri vatandaşları tedirgin ederken, kış aylarında vücut ısısının düşmesiyle kalbin çok daha fazla çalışması gerektiği biliniyor. Vücut ısısının yüksek kalmasını sağlayabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalan kalp, böylelikle kan basıncı ve nabız sayısını artırıyor.

Başınızı serin, vücudunuzu sıcak tutun

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, kalp hastalığı bulunan kişiler için soğuk havanın tehlikeli ve hatta yaşamı tehdit edici olabileceğini belirtti. Sıcaklık düştükçe kalp krizi, göğüs ağrısı ve kalple ilgili önceden var olan hastalıkların daha sık görülebileceğini söyleyen Dr. Taş, “Soğuk havalarla birlikte özellikle kış aylarında genelde vücutta enfeksiyonların oranı artıyor. Özellikle bu dönemlerde ileri yaş grubunda olan hastalarda zatürre ve idrar yolu enfeksiyonları artmaktadır. Soğuk havalar kalp damar tıkanıklıklarını tetikleyebiliyor. Daha doğrusu önceden var olan bir damar tıkanıklığını krize götürebiliyor. Bu yüzden soğuk havalar kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Özellikle riskli yaş grubunda olan hastaların soğuk havalarda fazla soğuğa maruz kalmamalarını öneriyoruz. Mutlaka riskli yaş grubundaki vatandaşlarımızın ilaçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Riskli yaş grupları daha dikkatli olmalı

Riskli yaş grubundaki hastaların grip aşısı olması yönünde öneride bulunan Taş, “Soğuk havalar özellikle kalp yetmezliğini de alevlendirebilir. Soğuk havalarla birlikte direnci düşük olan hastalarda enfeksiyonların sıklığı artıyor ve bu enfeksiyonlar da hastaların kalp yetmezliği tablolarını kötüleşmesine sebebiyet veriyor. Özellikle kış aylarında kalp yetmezliği hastaları daha sık hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz. Riskli yaş grubundaki hastaların mutlaka grip aşılarını olmalarını öneriyoruz” ifadelerinde bulundu.