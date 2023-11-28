Kış aylarında artışa geçen hastalık hekimleri endişelendiriyor

Son yıllarda, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de kış aylarında artış gösteren ve sağlık üzerinde ciddi etkileri olan bir sorun haline geldi.

Diyetisyen Cansu Arslan'ın açıklamalarıyla, bu artışın nedenleri ve alınabilecek önlemler üzerine derinlemesine bir bakış atıyoruz.

Kış Akşamlarında Artan Besin Tüketimi

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış aylarında besin tüketiminin artışına dikkat çekiyor. Arslan, "Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşması ile gündüzlerin kısaldığını, gecelerin uzadığını görüyoruz. Bu, özellikle akşam saatlerinde ailece yapılan besin tüketiminin artmasına yol açıyor. Bu durum, hareketsizlikle birleştiğinde, obezitenin artmasına neden oluyor" diye belirtiyor.

Obezitenin Sağlık Üzerindeki Etkileri ve Önlenmesi

Arslan, obezitenin sadece artan yağ yüzdesi olmadığını, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, uyku apnesi gibi birçok hastalık riskini de artırdığını vurguluyor. Obezitenin önlenmesi için kış aylarında düşük kalorili ve bağırsak hareketlendirici besinlerin tüketilmesini öneriyor. Arslan, "Karnabahar, brokoli gibi besinleri akşam yemeğinde kullanabiliriz. Protein ağırlıklı beslenmek, akşam yeme ataklarını azaltacaktır" diyor.

Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Önerileri

Diyetisyen Arslan, kış aylarında sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyor: "Et, balık gibi protein kaynaklarını haftada iki kez tüketmek, doyurucu bir akşam yemeği sağlayacaktır. Bitki çayları, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için idealdir. Nane limon, kuşburnu gibi çeşitli bitki çayları demleyebiliriz."

Su Tüketiminin Önemi

Arslan, kış aylarında su tüketiminin azalmasına karşı uyarıda bulunuyor: "Kış aylarında hamur işleri, kızartmalar yerine kestane, salep, köz patates gibi daha sağlıklı seçenekleri tercih etmeliyiz. Yetişkinlerin günde en az 2 litre su tüketmeleri önemlidir. Çay, kahve veya bitki çayları suyun yerini tutmaz. Gün içinde 4-5 fincan çay veya 1-2 fincan kahve içilebilir, ancak 8 bardak su tüketimine özen gösterilmelidir."

Kış Aylarında Obezite ile Mücadele

Kış aylarında artan obezite sorunu, tıp dünyasını alarma geçirmiş durumda. Diyetisyen Cansu Arslan'ın önerileri, bu mevsimsel artışla mücadelede önemli ipuçları sunuyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli su tüketimi, kış aylarında obezite riskini azaltmada kritik rol oynuyor.