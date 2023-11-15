KOAH'la mücadelede ilk adım: Sigarayı bırakmak

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar, KOAH'ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor.

Bu hastalıkta en kritik adımın sigarayı bırakmak olduğunu belirten Doç. Dr. Afşar, KOAH'ın belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında hasta ve hasta yakınlarına önemli bilgiler aktarıyor.

Sigara: KOAH'ın En Büyük Düşmanı

KOAH'ın en önemli risk faktörünün sigara olduğunu dile getiren Doç. Dr. Afşar, sigara dumanı, mesleki maruziyetler ve hava kirliliği gibi faktörlerin akciğerlere zarar vererek hastalığın gelişimine yol açtığını ifade ediyor. Bu nedenle, KOAH tedavisinde ilk ve en önemli adımın sigarayı bırakmak olduğunu vurguluyor.

KOAH Tedavisinde İnhaler Kullanımı

KOAH tedavisinde, tanı konulduktan sonra başlanan inhaler (nefes alınan ilacı) tedavisi büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Afşar, inhaler cihaz kullanımı konusunda hastalara eğitim verilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu tedavi, hastaların durumuna göre özelleştirilerek uygulanıyor.

Çevresel Faktörlerden Korunma

KOAH hastalarının, iç ve dış ortam kirliliği ile mesleki maruziyetler gibi risk faktörlerinden uzak durmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Afşar, bu faktörlerin hastalığın ilerlemesini tetikleyebileceğini söylüyor.

KOAH Bilinçlendirme Çalışmaları

Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar ve ekibi, hastanenin poliklinik girişinde kurdukları stantta vatandaşlara KOAH ile ilgili broşürler dağıtarak, sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu çalışmalar, KOAH'ın farkındalığını artırmak ve hastalığın önlenmesine katkı sağlamak amacı taşıyor.

KOAH, sigarayı bırakmak ve çevresel faktörlerden korunmak gibi önlemlerle önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar'ın önderliğinde yürütülen bilinçlendirme çalışmaları, bu hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.