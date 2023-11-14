Menopoza girme yaşı her geçen gün düşüyor, Kadınlar için tehlike çanları

Prof. Dr. Volkan Turan, menopoza girme yaşının Türkiye'de 48, Avrupa'da ise 51 olduğunu belirtiyor. Ancak, son zamanlarda bu yaşın 45'in altına düşmeye başladığına dikkat çekiyor.

Özellikle genetik mutasyonlar veya çikolata kisti gibi durumlarla karşılaşan kadınlarda yumurta rezervlerinin daha hızlı tükendiğini ve 35-40 yaş aralığında adetlerin tamamen kesilebileceğini vurguluyor.

Tüp Bebek Tedavilerinde Artış ve Başarı Oranları

Tüp bebek tedavilerine olan talep artarken, başarı oranları yaşla birlikte değişiyor. Prof. Dr. Turan, 41 yaşından sonra tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının yüzde 15-20'lere kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durum, özellikle geç evlenen kadınlar için önemli bir sorun teşkil ediyor.

Infertilite Tedavilerindeki Artış

Günümüzde her 10 çiftten 1'i infertilite tedavisi görürken, bu oranın 6-7 çiftten 1'e düştüğü gözlemleniyor. Prof. Dr. Turan, bu artışın nedenlerini açıklıyor ve tüp bebek tedavilerine olan talebin artmasını sağlıksız beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ilişkilendiriyor.

Yumurta Rezervi ve Kalitesi

Kadınların yumurta rezervi ve kalitesi, tüp bebek tedavisindeki başarı için kritik öneme sahip. Prof. Dr. Turan, özellikle 48 yaşına kadar yumurta rezervlerinin tükendiğini ve yaş ilerledikçe yumurtalardaki genetik bozukluk riskinin arttığını ifade ediyor.

Yumurta Dondurma İşlemi

Menopoza girme yaşının düşmesi ve yumurta rezervlerinin azalması nedeniyle, gelecekte çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara yumurta dondurma işlemi öneriliyor. Prof. Dr. Turan, AMH hormonu seviyelerinin önemini vurgulayarak, 35 yaş altındaki kadınlarda bu hormonun 1,5 Ng/mL üzerinde olmasının arzu edildiğini belirtiyor.

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Tarzının Önemi

Prof. Dr. Turan, sağlıklı beslenmenin ve aktif bir yaşam tarzının üreme sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. GDO'lu besinlerin tüketimi, az hareket ve kilo artışı gibi faktörlerin, hem erkeklerde hem de kadınlarda üreme sağlığını olumsuz etkilediğini ve bu durumların tüp bebek tedavisine yönlendirdiğini ifade ediyor.

Teknoloji ve Radyasyonun Etkileri

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan radyasyon maruziyeti, üreme sağlığını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Turan, cep telefonları ve laptopların yaygın kullanımının, yumurta rezervi ve kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini düşündüğünü belirtiyor.