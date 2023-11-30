Önemli Uyarılar İhmal Edildi: Mudurnu’da sağlık çalışanlarının hayatı tehlikede

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde yaşanan ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit eden ciddi bir ihmal vakası, sağlık sektöründe çalışma koşullarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamalara göre, hastanenin kazan dairesi ve oksijen gazlarının bulunduğu riskli bir alana 112 acil servis çalışanlarının yerleştirilmesi, kabul edilemez bir durum olarak nitelendirildi. Bu ihmalin sonucunda iki 112 çalışanı karbonmonoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kaldı.

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde yaşanan ihmaller

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu olay, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının ne kadar önemli olduğunu ve ihmalin kabul edilemez sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koydu. Türk Sağlık-Sen, konu hakkında defalarca uyarıda bulunmasına ve tutanaklar tutarak hem hastaneyi hem de il sağlık müdürlüğünü göreve çağırmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınmadığını ve bu ihmallerin sonucunda iki sağlık çalışanının hayatının tehlikeye atıldığını belirtti.

Türk Sağlık-Sen'den sorumlulara çağrı

Türk Sağlık-Sen, Bolu Şube başkanı Furkan Özbek, “bu ihmalin hesabının kim tarafından verileceğini sorguluyorum. Eğer bu ihmal sonucu çalışanlar hayatını kaybetseydi, bu durumun vebalinin kim tarafından ödenecekti. Sendikamızın, uyarıları dikkate alınmadı. Yaptığımız başvurular sonuçsuz kaldı ve sağlık çalışanlarının can güvenliği tehlikeye atıldı” dedi.

Yetkililerin Sorumluluğu Altında

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu olay, hastane müdüründen başhekime, ilçe sağlık müdüründen il sağlık müdürüne kadar her yöneticinin sorumluluğu altında gerçekleşti. Türk Sağlık-Sen, bu olayın derinlemesine soruşturulmasını ve sorumluların belirlenerek gereğinin yapılmasını talep ediyor. Sendika, sağlık çalışanlarının can güvenliği ve sağlıkları söz konusu olduğunda, herkesin sorumluluk alması gerektiğini ve aksi takdirde telafisi mümkün olmayan olaylarla karşılaşılacağını belirtiyor.

Sağlık Çalışanlarının Taleplerine Kulak Verilmeli

Türk Sağlık-Sen Şube başkanı Özübek, “sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak, çalışanlarla ilgili herhangi bir konuda itiraz edildiğinde bu itirazların yetkililerce dikkate alınması ve gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sendika, yaşanan bu ağır ihmal nedeniyle tedavi gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve tüm Bolu sağlık camiası ile yöneticilerini gereğini yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarının Can Güvenliği Öncelikli Olmalı

Türk Sağlık-Sen'in bu konudaki ısrarlı ve kararlı duruşu, sağlık sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların can güvenliğinin korunması adına önemli bir adım. Bu olay, sağlık çalışanlarının güvenliği ve sağlığı konusunda tüm ilgili tarafların daha dikkatli ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.