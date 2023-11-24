Yanlış cep telefonu kullanımı boyun fıtığı yapıyor! Nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, boyun tutulmalarının çoğunun önemsiz ve basit sorunlar olduğunu ancak bazılarının ciddi sıkıntılara neden olabileceğini vurgulayarak, bu sorunların nedenlerini şu şekilde açıkladı: "Boynun omurları, başın çeşitli yönlere hareket etmesini sağlamak için ön tarafa doğru kavis yapar. Uzun süre boyun bölgesini zorlayan pozisyonlarda kalmak, sürekli cep telefonu kullanmak, bilgisayar ekranına bakmak, stres altında çalışmak, boyun düzleşmeleri, araç kullanırken ani fren yapmak veya spor sırasında omurgaya zarar verebilecek hareketler yapmak gibi nedenlerle boyun tutulmaları ortaya çıkabilir. Daha ciddi durumlar ise travmalar, trafik kazaları, romatizmal hastalıklar ve ciddi boyun fıtıkları gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir."

Boyun tutulması belirtileri neler?

Özellikle bilgisayar kullanan ofis çalışanları, öğretmenler, sağlık çalışanları, transit taşımacılık yapanlar, uzun süre antrenman yapan sporcular ve sürekli telefon kullanan kişilerin boyun tutulması riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Tander, bu konuda yapılan çalışmaların bu riski gösterdiğine dikkat çekti.

Boyun tutulmasının belirtilerinden bahseden Tander, "En sık rastlanan belirtiler arasında boyun kaslarında sertlik, başın hareket ettirilmesinde güçlük ve hareket ettirmeye çalışırken ortaya çıkan şiddetli ağrı bulunmaktadır. Ayrıca, enseden başa doğru yayılan baş ağrısı da eşlik edebilir. Boyun tutulması durumunda boyun asimetrik, hareketleri kısıtlı, kasları gergin ve ağrılı olabilir" dedi.

Boyun tutulması nasıl geçer?

Prof. Dr. Tander, basit boyun tutulmalarının genellikle 3 ila 10 gün içinde kendiliğinden geçtiğini belirterek, tedavi için sıcak havlu kullanmak, ılık banyo yapmak veya kas gevşetici ilaçların kullanılmasının önerilebileceğini söyledi. Ayrıca, eğitimli kişiler tarafından uygulanan tıbbi masajın da gerginliği azaltabileceğini ancak bilgisiz kişilerin uygunsuz koşullarda yapacağı masajın durumu kötüleştirebileceğine dikkat çekti.

Boyun tutulmalarını önlemede günlük stresin doğru yönetilmesinin ve azaltılmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Tander, düzenli egzersiz yapmanın stresi azaltmanın en etkili yollarından biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, doğru pozisyonda uyumak, uygun yastık kullanmak, sırt çantalarını tercih etmek, telefon kullanırken doğru pozisyonda bulunmak gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Boyun ağrısını hangi durumlar tetikler?

Boyun ağrısını tetikleyebilecek hatalara dikkat çeken Prof. Dr. Tander, telefonla konuşurken baş ile omuz arasına sıkıştırılan telefonun boyun tutulmalarına neden olabileceğini ve sürekli olarak öne eğik durarak telefonla sosyal medya takip etmenin de boyun problemlerini artırabileceğini ifade etti. Ayrıca, masa başında uzun süre hareketsiz oturmanın, doğru pozisyonda oturmamanın ve aynı pozisyonda kalmanın da boyun tutulmalarına yol açabileceğini belirtti.

Boyun tutulmasının tedavi edilmediğinde başka sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Tander, "Baş ve boyun bölgesinin sürekli aynı pozisyonda kalması, sık sık tutulması, ağrılara ve ileri durumlarda boyun fıtığına neden olabilir. Zamanla baş ağrısı, omuz çevresinde gerginlik, şiddetli ağrı, boyun düzleşmesi ve boyun kireçlenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, cep telefonu kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan 'cep telefonu boyun hastalığı' ileri durumlarda ciddi sorunlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

Boyun tutulması tedavisine rağmen geçmeyen, ağrı şiddetinde artış, kollarda ve ellerde uyuşma, kaslarda kuvvetsizlik gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal bir doktora başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tander, erken müdahalenin ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.