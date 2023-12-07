Yenilikçi Tedavi: Çinli Bilim İnsanlarından Otizm İçin Umut Verici Gelişme

Çinli bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde otizm semptomlarını geriye çevirebilen bir gen düzenleme iğnesi geliştirdi. MEF2C genine odaklanan bu araştırma, otizm tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.

Çin'deki öncü bilim insanları, otizm spektrum bozukluğu (OSB) üzerindeki etkileriyle dikkat çeken yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiler.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, otizm semptomlarını geriye çevirebilen bir gen düzenleme iğnesi geliştirdiler. Bu iğne, DNA'daki belirli bir mutasyonu hedef alarak, davranışsal ve sosyal sorunları tamamen tersine çevirebilme potansiyeline sahip.

MEF2C Geni ve Otizm Üzerindeki Etkisi

Araştırmacılar, otizmin gelişiminde önemli bir rol oynayan MEF2C genine odaklandılar. Bu gen, beyindeki gelişim süreçlerini etkileyerek, otizm semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Çalışmalar, Çin ve Kore'de yaşayan çocuklarda bu gende meydana gelen mutasyon veya delesyonların otizm teşhisi konma olasılığını artırdığını gösteriyor.

Yenilikçi Tedavi Yöntemi: Gen Düzenleme İksiri

Araştırmacılar, gen düzenleme iksirini, beyne ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış bir virüs aracılığıyla farelere enjekte ettiler.

Bu yöntem, kan-beyin bariyerini aşarak, MEF2C protein seviyelerini başarılı bir şekilde restore etti ve farelerdeki davranışsal anormallikleri tersine çevirdi.

Otizmin Artan Teşhis Oranları ve Toplumsal Etkisi

Otizm, genellikle çocuklarda teşhis edilen ve sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve davranışsal esneklikte zorluklara yol açan bir spektrum bozukluğudur.

Son yıllarda, otizm teşhis oranlarında önemli bir artış gözlemlenmiş, bu durum daha çok farkındalık ve tanı yöntemlerindeki gelişmelerle ilişkilendirilmiştir. ABD'de yaklaşık 5,4 milyon yetişkinin otizm spektrum bozukluğu teşhisi aldığı bilinmektedir.

Otizmin Çeşitliliği ve Tanı Süreci

Otizm, kişiden kişiye değişen şiddet ve semptomlarla kendini gösterir. Bazı bireylerde hafif semptomlar görülürken, diğerlerinde ciddi engeller yaşanabilir.

Erken tanı ve müdahale, otizmli çocukların gelişiminde kritik öneme sahiptir. Uzmanlar, OSB için 18 ve 24 aylıkken tarama yapılmasını öneriyorlar.

Bu yenilikçi tedavi yöntemi, otizm araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak, insanlar üzerindeki etkinliği ve güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma, otizm tedavisindeki gelişmelerin yanı sıra, genetik düzenleme teknolojilerinin tıbbi uygulamalardaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.