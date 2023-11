51 Bin taraftarın tanığı: Galatasaray ve Manchester United maçında büyüleyici koreografi

Galatasaray ve Manchester United arasındaki nefes kesen UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, 51 bin 741 taraftarın desteğiyle 'Welcome to Hell' koreografisi sergilendi.

İstanbul'da futbol tutkusu bir kez daha zirveye ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maçında, RAMS Park'ta Galatasaray, dünyaca ünlü rakibi Manchester United ile karşı karşıya geldi. Bu heyecan verici maç, futbolseverler için gerçek bir şölen sundu.

Taraftarların gösterisi: 'Welcome to Hell'

Galatasaray taraftarları, bu önemli maç öncesinde eşsiz bir görsel şölen hazırladı. Stadyumun üç tribününü kaplayan kartonlarla yapılan koreografi, herkesin nefesini kesti. Kuzey tribününde 'Aslan', Güney tribününde 'Şampiyonlar Ligi Kupası' ve Doğu tribününde ise 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazıları taraftarlar tarafından sergilendi.

51 Bin 741 taraftarın destek verdiği maç

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına rağmen, toplam 51 bin 741 taraftar, takımlarını yalnız bırakmadı. Manchester United taraftarları da deplasman tribününde yerlerini aldılar, bu büyük mücadeleyi stadyumdan takip ettiler.

Galatasaray'ın muhteşem dönüşü

Galatasaray, Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen, müthiş bir geri dönüşle maçı 3-3 berabere tamamladı. Bu sonuç, takımın azmi ve taraftarların coşkusuyla birleşince, akıllarda kalıcı bir anı olarak yerini aldı.

Futbolun kalbi İstanbul'da attı

Bu karşılaşma, İstanbul'daki futbol tutkusunun bir kez daha gözler önüne serildiği, unutulmaz bir akşam oldu. Hem saha içindeki kıyasıya mücadele hem de tribünlerdeki eşsiz atmosfer, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.