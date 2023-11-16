A Milli Kadın Biatlon Takımı sporcuları Bolu kampında açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin A Milli Kadın Biatlon Takımı, Bolu'nun 1800 metre yükseklikteki Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi'nde yoğun bir antrenman programı izliyor. Takım, dünya şampiyonaları ve kupalarına katılım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular Mine Kılıç, Betül Demir ve Neslişah Sarıaltun, 2024 Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası için hazırlıklarını yoğun bir tempoda devam ettiriyorlar.

Milli gurur Mine Kılıç'ın hedefleri

23 yaşındaki milli sporcu Mine Kılıç, takım olarak koydukları hedeflerden bahsetti: "Hedefimiz, öncelikle Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) yarışında iyi sonuç alıp dünya kupalarına katılabilmek. Ardından olimpiyat kotası alıp ülkemize bu branşta ilkleri yaşatmak istiyoruz." Kılıç, biatlonun zorluklarına rağmen, sporda Türkiye'ye ilkleri yaşatma arzusu içinde olduklarını vurguladı.

Betül Demir: Daha yüksek sıralamalar için azim

19 yaşındaki milli sporcu Betül Demir, takımın hedefleri hakkında konuştu: "Takım olarak Türkiye'yi daha iyi bir sıralamaya getirmeyi hedefliyoruz." Demir, bireysel olarak IBU'da Türkiye'nin en iyi derecesini elde etmeyi ve olimpiyatlara katılmayı amaçlıyor.

Neslişah Sarıaltun'un yükselen performansı

20 yaşındaki Neslişah Sarıaltun, spor lisesi yıllarında başladığı kayak sporuna olan tutkusunu ve biatlona geçişini anlatıyor. Sarıaltun, "Ülke kotası ve puan almak bizi gururlandıracak. En iyi şekilde çalışıyoruz. Bireysel hedefim, daha iyi performans ve atış sergilemek," dedi.

Kamp hazırlıkları ve uluslararası yolculuk

Takım, 28 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, İtalya ve İsviçre'de düzenlenecek kamplara katılarak hazırlıklarını sürdürecek. Gerede kampı, sporcuların yüksek performans göstermeleri ve uluslararası başarılar elde etmeleri için büyük önem taşıyor.

Türkiye için başarı umudu

A Milli Kadın Biatlon Takımı, uluslararası alanda başarılar elde ederek Türkiye'nin spor tarihinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Takımın hedefleri, ülkede biatlon sporunun tanınırlığını ve popülaritesini artırmakla kalmayıp, genç sporculara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor.