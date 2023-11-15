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A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçlarına hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçlarına hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, Berlin ve Cardiff'te büyük mücadeleye hazırlanıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de özel bir maçta Almanya ile karşılaşacak ve ardından 21 Kasım'da Cardiff'te 2024 Avrupa Elemeleri'nde Galler'e rakip olacak. Bu önemli müsabakalar için hazırlıklarını sürdüren milli takım, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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Almanya ve Galler maçlarına son hazırlıklar

Futbolcular, iki farklı gruba ayrıldı ve önce video/analiz toplantılarına katıldılar. İlk grup, 14 oyuncusundan oluşuyordu ve saat 15.45'te antrenmana başladı. Diğer grup ise 15 futbolcunun yer aldığı ikinci bir gruptu ve saat 17.00'de idman sahasına çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, önce ısınma hareketleri yapıldı, ardından pas ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi. Antrenmanın son bölümünde ise bitiricilik üzerine özel çalışmalar yapıldı.

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Taraftarlarına gurur yaşatmak istiyorlar

Ay-yıldızlılar, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacakları antrenmanla sürdürecekler. Takım, bu maçlar için en iyi performansı sergilemek ve taraftarlarına gurur yaşatmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

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