A Milli Futbol Takımında Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, Almanya ve Galler maçları öncesinde kadrodan çıkarıldı. Ünder'in kamp kararı ve Çalhanoğlu'nun sağlık/ailevi nedenleri ele alınıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yaklaşan Almanya ve Galler maçları öncesinde önemli kadro değişiklikleri yaşadı. Ay-yıldızlıların yıldız oyuncuları Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, farklı sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı.

Cengiz Ünder'in kamp kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in durumunu net bir şekilde ortaya koydu. Ünder, yeni teknik heyetin antrenman metodolojilerini ve futbol felsefesini daha iyi kavrayabilmek için İstanbul'da düzenlenen dört günlük kampa katıldı. Bu planlama, Ünder'in Berlin'e yapılan hareketten önce kamp kadrosundan ayrılmasını içeriyordu.

Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık ve ailevi nedenleri

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise, farklı nedenlerle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Çalhanoğlu, son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takım antrenmanlarına katılamadı. Bunun yanı sıra, doğum yapmak üzere olan eşi ile ilgili ailevi durumlar da dikkate alınarak, teknik heyetin kararı ile kadrodan çıkarıldı.

Almanya ve Galler maçlarına doğru

A Milli Takım, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile özel bir maç yapacak. Bu karşılaşmanın ardından, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun son hafta mücadelesinde Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, milli takımın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.