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A Milli Takım sporcularından İl Müdürü Emrullah Güler'e özel ziyaret

A Milli Takım sporcularından İl Müdürü Emrullah Güler'e özel ziyaret

Biathlon A Milli Takımı, Bolu-Gerede kampından sonra İl Müdürü Emrullah Güler'i ziyaret etti. Sporcular, Türkiye'yi Finlandiya, İsveç ve Norveç'te düzenlenecek IBU Kupaları'nda gururla temsil edecekler.

Gerede ilçesi, 07-17 Kasım 2023 tarihleri arasında unutulmaz bir spor kampına ev sahipliği yaptı. Bu heyecan verici kampın sonunda Biathlon A Milli Takımı, Bolu İl Müdürü Emrullah Güler'i ziyaret ederek kampın detaylarını paylaştı.

Gerede'de muhteşem kamp deneyimi

Biathlon A Milli Takımı, kamp yerini seçerken doğal güzellikler ve sporcu dostu atmosferiyle ünlü olan Gerede ilçesini tercih etti. Gerede'nin büyüleyici doğası, sporcularımıza motivasyon kaynağı oldu ve unutulmaz antrenmanlar yapmasını sağladı.

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Sporcular İl Müdürü Güler'i ziyaret etti

Kampın sonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, milli takım sporcularını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydu. Sporcular, İl Müdürü Güler ile hazırlık süreçleri ve hedeflerini paylaşarak sporun geleceği için önemli adımlar attılar.

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Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecekler

Biathlon A Milli Takımı, yoğun bir şekilde çalışarak Finlandiya, İsveç ve Norveç'te düzenlenecek olan IBU Kupaları için kendilerini Bolu’da hazırladı. Bu prestijli uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi gururla temsil edecekler. Milli takım, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmaya hazır.

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