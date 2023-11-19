A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montelle Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda, takımın gösterdiği direnç ve kararlılıkla ilgili övgülerde bulundu. Montella, Türk halkına teşekkür ederek, gelecek maçlara odaklanmanın önemini vurguladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya galibiyeti sonrası yapmış olduğu açıklamalarda takımının gösterdiği direnci ve kararlılığı övdü. Almanya karşısında elde edilen 3-2'lik zafer, takımın 72 yıl sonra Alman topraklarında kazanmasını simgeledi. Montella, bu galibiyeti özellikle Türk halkına armağan etti ve onların desteğinin maçta büyük rol oynadığını vurguladı.

Türk halkına teşekkür

Montella, Almanya'da yaşayan Türk halkının verdikleri destekle, maçın adeta Türkiye'de oynanıyormuş gibi bir atmosfer yarattıklarını belirtti. Bu desteğin, oyuncuların saha performansını doğrudan etkilediğine işaret ederek, Türk taraftarlara minnettarlığını ifade etti.

Takım ruhu ve milliyetçilik

Teknik direktör, oyuncularının sahada sergiledikleri takım ruhunu ve milliyetçilik duygularını özellikle vurguladı. Montella, bu durumun Türkiye'nin DNA'sında var olan bir özellik olduğunu ve oyuncularının hiçbir zaman pes etmeyen bir tavır sergilediğini belirtti. Almanya karşısında geriye düşmelerine rağmen, maçı bırakmayıp odaklanarak galibiyete ulaştıklarını anlattı.

Gelecek maçlara odaklanma

Montella, bu galibiyetin sadece bir başlangıç olduğunu ve önlerinde daha fazlasıyla gelişmeye açık bir yolculuk olduğunu söyledi. Önlerindeki Galler maçına da değinen İtalyan teknik adam, bu maçı da kazanarak grubu birinci sırada tamamlamak istediklerini dile getirdi. Takımın zor anlarda da pozitif kalmayı başardığını ve bu takım ruhunu saha içi ve dışında korumanın önemini vurguladı.

Galibiyetleri yönetme becerisi

Montella, takımının galibiyetleri yönetme becerisine de değindi. Galibiyetin ardından 3 gün sonra oynanacak önemli bir maçın olduğunu hatırlatarak, bu maçı da kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Takımın, kazanılan her maçtan sonra hemen bir sonraki maça odaklanma yeteneğinin altını çizdi.