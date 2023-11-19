  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. A Milli Takım'da Emre Akbaba Şoku: Almanya maçında sakatlanan yıldız kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Emre Akbaba Şoku: Almanya maçında sakatlanan yıldız kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Emre Akbaba Şoku: Almanya maçında sakatlanan yıldız kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Emre Akbaba, Almanya maçındaki sakatlık sebebiyle Galler maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım, Almanya ile oynadığı özel maçta rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Ancak bu zaferin sevinci, milli oyuncu Emre Akbaba'nın sakatlığıyla gölgelendi. Akbaba, Almanya maçının 34. dakikasında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle yerini Abdulkadir Ömür’e bırakmak zorunda kaldı.

a-milli-takimda-buyuk-sok-1.jpg

Sakatlık haberi aday kadroyu etkiledi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, D Grubu'nda Galler ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde kadroda zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılması, teknik ekibi yeni stratejiler geliştirmeye itiyor.

a-milli-takimda-buyuk-sok-3.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Emre Akbaba'nın durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamada, "Millî futbolcumuz Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi. Bu durum, milli takımın Galler maçı stratejisini de etkileyebilir.

a-milli-takimda-buyuk-sok-2.jpg

Galler maçı öncesi moral arayışı

A Milli Takım, bu önemli eksikliğe rağmen Galler maçına odaklanmış durumda. Takımın moral ve motivasyonunu koruması, bu zorlu deplasman maçında kritik öneme sahip. Teknik direktör ve oyuncular, Emre Akbaba'nın yokluğunda sahada nasıl bir performans sergileyecekleri konusunda merak konusu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Amatör Lig’de maçlar ertelendi
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Amatör Lig’de maçlar ertelendi
Boluspor'un eski oyuncuları Oğul Kaan Doğan ve Gökhan Alsan Amed SK formasıyla sahada
Boluspor'un eski oyuncuları Oğul Kaan Doğan ve Gökhan Alsan Amed SK formasıyla sahada
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor maçı sonrası Ümraniyespor hazırlıklarına başladı
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor maçı sonrası Ümraniyespor hazırlıklarına başladı
Suat Çelen'den büyük iddia: Aerobik Cimnastikte Türkiye'den madalya beklentisi yüksek
Suat Çelen'den büyük iddia: Aerobik Cimnastikte Türkiye'den madalya beklentisi yüksek
A Milli Takım sporcularından İl Müdürü Emrullah Güler'e özel ziyaret
A Milli Takım sporcularından İl Müdürü Emrullah Güler'e özel ziyaret
Trendyol 1.Lig’de Boluspor ve Sakaryaspor'a PFDK'dan ağır yaptırımlar
Trendyol 1.Lig’de Boluspor ve Sakaryaspor'a PFDK'dan ağır yaptırımlar
A Milli Kadın Biatlon Takımı sporcuları Bolu kampında açıklamalarda bulundu
A Milli Kadın Biatlon Takımı sporcuları Bolu kampında açıklamalarda bulundu
Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi gençleri arasında kıyasıya bilgi mücadelesi
Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi gençleri arasında kıyasıya bilgi mücadelesi