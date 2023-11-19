A Milli Takım'da Emre Akbaba Şoku: Almanya maçında sakatlanan yıldız kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım, Almanya ile oynadığı özel maçta rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Ancak bu zaferin sevinci, milli oyuncu Emre Akbaba'nın sakatlığıyla gölgelendi. Akbaba, Almanya maçının 34. dakikasında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle yerini Abdulkadir Ömür’e bırakmak zorunda kaldı.

Sakatlık haberi aday kadroyu etkiledi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, D Grubu'nda Galler ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde kadroda zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılması, teknik ekibi yeni stratejiler geliştirmeye itiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Emre Akbaba'nın durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamada, "Millî futbolcumuz Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi. Bu durum, milli takımın Galler maçı stratejisini de etkileyebilir.

Galler maçı öncesi moral arayışı

A Milli Takım, bu önemli eksikliğe rağmen Galler maçına odaklanmış durumda. Takımın moral ve motivasyonunu koruması, bu zorlu deplasman maçında kritik öneme sahip. Teknik direktör ve oyuncular, Emre Akbaba'nın yokluğunda sahada nasıl bir performans sergileyecekleri konusunda merak konusu.