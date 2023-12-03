A Milli Takım'ın EURO 2024 yol haritası: Rakip takımlar açıklandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin rakipleri netleşti. A Milli Futbol Takımı, zorlu F Grubu'nda mücadele verecek. Grup, futbolun güçlü isimleri Portekiz ve Çekya ile play-off'tan gelecek bir takımı içeriyor. Bu heyecan dolu grup aşaması, futbol severleri büyük bir mücadeleye tanık etmeye hazırlanıyor.

Portekiz ile yeniden karşı karşıya

Türkiye, grubun en dikkat çekici takımlarından biri olan Portekiz ile eşleşti. Elemelerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Portekiz, Türkiye için zorlu bir rakip olacak. Cristiano Ronaldo'nun rekorlarla dolu kariyeri bu mücadelenin önemini daha da artırıyor. Türkiye, geçmişte Portekiz ile yaptığı mücadelelerde zorlanmıştı, ancak bu kez tablo farklı olabilir.

Çekya ile tanıdık rekabet

Türkiye'nin bir diğer rakibi olan Çekya, geçmişte EURO 2008 ve 2016'da aynı grupta yer aldığı bir ekip. Bu turnuvalarda Türkiye'nin üstünlüğü vardı. Bu kez Almanya'da tekrar karşılaşacak olan iki takım, yine unutulmaz bir mücadele sergileyecek.

Play-off'tan kim gelecek?

Türkiye'nin son rakibi, Mart 2024'te oynanacak play-off maçları sonucunda belli olacak. Bu maçlar, gruba yeni bir dinamik getirecek ve heyecanı artıracak. Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan ve Kazakistan arasında geçecek play-off maçları, F Grubu'nun final şeklini belirleyecek.

EURO 2024'ün grupları

A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı

E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı

F Grubu: Portekiz, Türkiye, Çekya, Play-off C kazananı