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Aladağspor zirveyi bırakmıyor: Bolu 1. Amatör Küme'de haftanın özeti

Aladağspor zirveyi bırakmıyor: Bolu 1. Amatör Küme'de haftanın özeti

Bolu 1. Amatör Küme'de 6. hafta, futbolseverler için heyecan dolu anlar ve gol şöleni ile sona erdi. Bu haftada, toplam 31 gol atıldı ve A ve B gruplarında yer alan takımlar, kıyasıya mücadele etti.

A grubunda liderlik yarışı devam ederken, GLS Grup Aladağspor, Sebenspor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu önemli galibiyet, Aladağspor'a rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağladı.

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Dörtdivanspor'dan farklı galibiyet

Dörtdivanspor, A grubunda Kındıraspor karşısında sergilediği etkileyici performansla 6-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Dörtdivanspor'un ligin dikkat çeken takımlarından biri olduğunu gösterdi.

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Kıbrıscıkspor formda

Kıbrıscıkspor, Yumrukayaspor'u 5-2 yenerek formunu korudu ve üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Bu galibiyet, takımın moralini ve puan durumunu olumlu yönde etkiledi.

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B Grubu: Bolu Yıldızspor liderliğini sürdürüyor

B Grubunda Bolu Yıldızspor, bu hafta maç yapmamasına rağmen, liderliğini 5 puan farkla sürdürdü. Diğer takımların puan kaybettiği bu haftada, Yıldızspor'un liderlik koltuğu daha da sağlamlaştı.

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Bolu BLD Spor göz kamaştırıyor

Bolu BLD Spor, Yeniçağaspor'u 4-1 yenerek haftanın dikkat çeken takımlarından biri oldu. Bu galibiyet, Bolu BLD Spor'un performansını ve takım ruhunu ön plana çıkardı.

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6. haftanın maç skorları

A Grubu:

Dörtdivanspor 6-0 Kındıraspor

Bolu 14FK 0-2 Taşkestispor

Sebenspor 1-2 GLS Grup Aladağspor

Yumrukayaspor 2-5 Kıbrıscıkspor

B Grubu:

Göynük İdman Yurdu 0-5 Özel İdare Köroğluspor

Bolu BLD. Spor 4-1 Yeniçağaspor

Karacasu 2011 1-2 Elvan İnş. Kızıkspor

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