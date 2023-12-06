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Alanyaspor, Kocaelispor karşısında Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Alanyaspor, Kocaelispor karşısında Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenerek üst tura çıktı. Balkovec'in muhteşem golü ve maçın önemli anları burada.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek turu geçti. Alanyaspor'un galibiyet golü, maçın 23. dakikasında Balkovec tarafından kaydedildi. Maçın öne çıkan anları:

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Anderson'un kaçırdığı fırsat

14. dakikada Anderson, Sisto'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak top direğin yanından auta çıktı.

Balkovec'in mükemmel golü

Balkovec, 23. dakikada serbest vuruştan barajı aşarak sol üst köşeden ağlarla buluştu. Harika bir golle Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

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Emre Nefiz'in şutu

51. dakikada Emre Nefiz, ceza sahası dışından güçlü bir şut çekti, ancak kaleci topu kurtardı.

Oğuz Aydın'ın etkili oyunu

65. dakikada Oğuz Aydın, sağ kanattan yaptığı pasla Anderson'u pozisyona soktu, ancak kaleci golü önledi.

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Cordova'nın kaçırdığı fırsatlar

Maçın son dakikalarında Cordova, iki kez gol şansını değerlendiremedi.

Hakemler ve takım kadroları

Maçın Hakemleri: Ali Yılmaz, Şenol Bektaş ve Mehmet Pekmezci'nin yönetimindeki maç, disiplinli bir yönetimle tamamlandı.

Alanyaspor'un kadrosu: Yavuz Aygün, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Yunus Bahadır (Oğuz Aydın dk.46), Efecan Karaca, Sisto, Fer, Eduardo (Novais dk.72), Anderson (Cordova dk.72)

Kocaelispor'un kadrosu: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu (Joa Pedro dk.75) Mehmet Yılmaz (Oğuz Ceylan dk.46), Onur Atasayar, Fofana (Mert Çölgeçen dk.61), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Bedirhan Yıldız dk.61), Yusuf Emre Gültekin, Cem Ekinci, Kouakou

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Goller ve sarı kartlar

Maçın golü: Balkovec (dk.23) (Corendon Alanyaspor)

Maçta çıkan sarı kartlar: Efecan Karaca, Balkovec, Furkan (Corendon Alanyaspor) Alihan, Mert Çölgeçen(Kocaelispor)

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