Altay'ın 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, Türkiye Kupası'nda parlıyor!

Altay takımının yaşına rağmen parlayan yıldızı, 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç, bu sezon Türkiye Kupası'nda sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Tecrübesi ve golcülüğü ile dikkat çeken Uluç, takımının en skorer oyuncularından biri.

Türkiye Kupası'nda 3 golle parlıyor

Murat Uluç, 42 yaşına rağmen hala fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye Kupası'nda toplam 3 gol atan deneyimli golcü, takımının kupadaki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Kupa serüveninde Aliağa FK'ya 2 gol atarak ve Kırklarelispor'a 1 gol ekleyerek, toplamda 3 golle katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda 22. maçında 11. golünü kaydeden Uluç, takımının kupadaki umutlarına büyük bir katkı sunuyor.

Geçen sezonun rekorunu kırdı

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde eden Murat Uluç, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak rekorunu tazeledi. Yaşına rağmen sahada gösterdiği enerji ve skorer performansıyla dikkat çeken Uluç, takımının kupa mücadelesindeki lider isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Altay'ın 42'lik golcüsü ligde de deneyimli

Türkiye Kupası'ndaki başarısının yanı sıra Murat Uluç, Altay'ın 1. Lig'deki performansında da yer alıyor. 42 yaşındaki tecrübeli golcü, ligde oyuna sonradan dahil olduğu 5 maçta 41 dakika süre aldı. Ancak ligde henüz gol ve asist üretememiş olsa da kupadaki performansıyla kendisini kanıtlamış durumda.