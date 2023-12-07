Amed Sportif Faaliyetler, Iğdırspor maçına Bolu kampında hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu'nun gözde takımlarından, geçtiğimiz hafta TFF 2.Lig’de GMG Kastamonuspor'a mağlup olan ve yenilmezlik serisini kaybeden Amedspor, bu yenilgiyi geride bırakıp, şampiyonluk yolundaki en önemli adımlardan biri olan Alagöz Holding Iğdırspor maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Kupa'dan sonra lig odaklı çalışmalar

Bolu'daki Hilton Otel'de konaklayan ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyeti unutarak, ligdeki performansına odaklanıyor. Kamp, takımın ligin kritik maçlına en iyi şekilde hazırlanması için önem taşıyor.

Yoğun antrenman programı

Bolu kampında yoğun bir antrenman programına başlayacak Amed Sportif Faaliyetler, hafta sonuna kadar Bolu'da kalacak. Takım, bu süreçte Iğdır maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve önemli karşılaşma için Iğdır'a hareket edecek.