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  3. BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük
BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük

BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük

Geredespor, Bölgesel Amatör Lig'de Gölbaşı Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve ligde 4. sıraya çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Geredespor, kendi sahasında Gölbaşı Belediyespor'u ağırladığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederek, puanını 16'ya yükseltti ve ligde 4. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip, bu önemli maçta saha avantajını sonuna kadar kullandı.

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Takım ruhunun zaferi

Geredespor'un kadrosu; Berkay, Serhat, Celal, Fahri, Umut, Fırat, Selahattin, Burak, Metehan, Mert, Murat ve Zafer'den oluştu. Oyuncular, maç boyunca sergiledikleri disiplinli oyun ile göz doldurdu. İlk yarıda her iki takımın da gol çabalarına rağmen, skor değişmedi.

İkinci yarıda gelen goller ve zafer

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Geredespor, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Fahri Küçükkurt ve Mert Murat Sönmez'in attığı gollerle takımını 2-0 öne geçiren Geredespor, bu gollerle maçın kaderini belirledi.

Ligdeki yükseliş ve hedefler

Bu galibiyet, Geredespor'un ligde konumunu dördüncü sıraya yükselterek güçlendirdi. Takımın hedefi, sezon sonuna kadar bu başarılı performansını devam ettirerek üst sıralarda yer almak.

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