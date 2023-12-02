Bandırmaspor teknik direktörü Taner Taşkın'dan Tuzlaspor maçı sonrası flaş açıklamalar

Bandırmaspor'un deneyimli teknik direktörü Taner Taşkın, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Taşkın, maçın hakemi Burak Olcar'ın kararlarına sert tepki gösterdi.

Taşkın'dan hakem kararlarına tepki

Taner Taşkın, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemin kararlarını eleştirdi. "Futbol hayatım boyunca, oyunculuk dönemim dahil, böyle bir maç oynamadım," diyen Taşkın, hakemin yanlı kararlarını ve oyuncularına yapılan mobbingi gündeme getirdi. Maçın ilk yarısında takımının kötü zemin koşullarına rağmen iyi bir performans sergilediğini belirtti.

"Bu kararlar tamamen skandal”

Taşkın, maçın hakemine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın," şeklinde konuştu. Taşkın, maçı yöneten hakemle ilgili olarak, "Benim yöneten arkadaşa karşı inancım kalmadı," ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı arayacağız"

Bandırmaspor'un teknik patronu, takımların milyonlar harcayarak kurulduğunu ve hakem kararlarıyla emeklerin heba edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Taşkın, "Hakkımızı arayacağımız bir yer olması lazım," diyerek adalet talebini yineledi.

Tuzlaspor'a karşı üstünlük vurgusu

Taşkın, Tuzlaspor'a karşı oynadıkları maçta hakem kararlarının etkili olduğunu belirtti ve "Tuzlaspor ile 50 maç oynasak, 49'unu biz kazanırız," diyerek takımının üstünlüğünü vurguladı. Taşkın, maçın hakem gözlemcisinden beklentilerini de dile getirdi.