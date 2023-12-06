Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük rekabeti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin büyük mücadelesi! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük rekabeti, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bu kritik maçta galibiyet için her şeyi yapacaklar.

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 15. haftasında, futbol severlerin merakla beklediği bir mücadele yaşanacak. Beşiktaş, Cumartesi günü kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, şu ana kadar ligde elde ettikleri 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşmada, Beşiktaş'ın hedefi zirveyle olan puan farkını azaltmak olacak.

Çalımbay ve Kartal'ın teknik direktörlük kapışması

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı İsmail Kartal ile bugüne dek Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünde Kartal'ın ekipleri üstün gelirken, Çalımbay'ın takımları 2 kez galibiyet elde etti. Her iki teknik adam da 1'er kez beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Bu hafta sonu gerçekleşecek karşılaşma, her iki teknik direktör için de önemli bir dönüm noktası olacak.

Geçmişten günümüze: Çalımbay ve Kartal'ın rekabeti

İki teknik adamın geçmişteki karşılaşmaları çekişmeli geçti. Çalımbay, Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun başında iken, Kartal ise Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor'u çalıştırarak karşılıklı mücadele ettiler. Son 3 lig maçında ise 2 beraberlik ve Çalımbay'ın Sivasspor'la aldığı 1 galibiyet öne çıkıyor.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu karşılaşmalar

2021-2022

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

2020-2021

Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2019-2020

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1

Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2018-2019

Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0

2014-2015

Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0