  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük rekabeti
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük rekabeti

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük rekabeti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin büyük mücadelesi! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük rekabeti, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bu kritik maçta galibiyet için her şeyi yapacaklar.

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 15. haftasında, futbol severlerin merakla beklediği bir mücadele yaşanacak. Beşiktaş, Cumartesi günü kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, şu ana kadar ligde elde ettikleri 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşmada, Beşiktaş'ın hedefi zirveyle olan puan farkını azaltmak olacak.

derbide-calimbay-ve-kartal-rekabeti-1.jpg

Çalımbay ve Kartal'ın teknik direktörlük kapışması

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı İsmail Kartal ile bugüne dek Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünde Kartal'ın ekipleri üstün gelirken, Çalımbay'ın takımları 2 kez galibiyet elde etti. Her iki teknik adam da 1'er kez beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Bu hafta sonu gerçekleşecek karşılaşma, her iki teknik direktör için de önemli bir dönüm noktası olacak.

derbide-calimbay-ve-kartal-rekabeti-3.jpg

Geçmişten günümüze: Çalımbay ve Kartal'ın rekabeti

İki teknik adamın geçmişteki karşılaşmaları çekişmeli geçti. Çalımbay, Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun başında iken, Kartal ise Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor'u çalıştırarak karşılıklı mücadele ettiler. Son 3 lig maçında ise 2 beraberlik ve Çalımbay'ın Sivasspor'la aldığı 1 galibiyet öne çıkıyor.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu karşılaşmalar

2021-2022

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

2020-2021

Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2019-2020

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1

Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2018-2019

Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0

2014-2015

Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Ziraat Kupası'nda nefes kesen mücadele: Boluspor-Amedspor maçının detayları
Ziraat Kupası'nda nefes kesen mücadele: Boluspor-Amedspor maçının detayları
Boluspor-Amedspor maçı öncesi: Erhan Beykoz ve Aydın Hitit'in kritik değerlendirmeleri
Boluspor-Amedspor maçı öncesi: Erhan Beykoz ve Aydın Hitit'in kritik değerlendirmeleri
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, mağdur olarak Bolu’da
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, mağdur olarak Bolu’da
Boluspor’da devre arası transfer hareketliliği: Manisa FK'dan Anıl Koç'u kadrosuna kattı
Boluspor’da devre arası transfer hareketliliği: Manisa FK'dan Anıl Koç'u kadrosuna kattı
Trendyol 1.Lig’de Arda Turan'dan Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a Övgüler
Trendyol 1.Lig’de Arda Turan'dan Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a Övgüler
Boluspor maçında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak
Boluspor maçında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak
Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile yeniden anlaştı
Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile yeniden anlaştı
BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük
BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük