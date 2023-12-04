Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay’dan Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının performansı ve maçın genel seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çalımbay: "Ankaragücü zor bir deplasman"

Çalımbay, Ankaragücü'nün her zaman zorlu bir deplasman olduğunu vurguladı. Görevi üstlendiği süreçteki üçüncü maçlarına değinen Çalımbay, takım olarak bir seri yakalamak istediklerini belirtti. Kendi hatası sonucu yedikleri bir gol olduğunu ancak maçtan puanla ayrılmanın önemini vurgulayarak, "Deplasmanda alınmış bir puan değerlidir" dedi.

Sakatlık sorunları ve takımın performansı

Takımın yaşadığı sakatlık problemlerine de değinen Çalımbay, hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar çok sakat oyuncu ile karşılaşmadığını ifade etti. Ankaragücü maçında taktik ve oyuncu değişiklikleriyle golü bulduklarını ve pozisyon sayısını artırdıklarını belirten Çalımbay, bazen kendi kalemizde yaşanan sıkıntılara rağmen takımın iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.

Fenerbahçe maçına odaklanma

Önümüzdeki maçlara da değinen Çalımbay, özellikle Fenerbahçe ile oynanacak maçın önemine dikkat çekti. Kanat oyuncularının eksikliğinden bahseden Çalımbay, doktorların durumu değerlendirmesiyle takımın daha farklı bir performans sergileyebileceğini belirtti. Beşiktaş'ın puan farkını kapatmak ve Fenerbahçe karşısında galip gelmek için her şeyi yapacağını ifade etti.

Beşiktaş'taki seçim heyecanı

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta yaşanan seçim heyecanı hakkında da konuştu. Zamansız bulduğu kongrenin son zamanlardaki en büyük kongre olduğunu dile getiren Çalımbay, her iki adaya da başarılar dileyerek, seçim sonrasının kulüp için daha güzel olacağına inancını belirtti.