Beşiktaş’ta Samsunspor maçı sonrası sakatlık krizi: Valentin Rosier ve Arthur Masuaku

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Arthur Masuaku sakatlandı. Rosier’in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Her iki oyuncunun tedavi süreçleri başladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Yılport Samsunspor ile oynanan maçın ardından iki önemli oyuncusu Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlandığını açıkladı. Müsabakanın yankıları sürerken, siyah-beyazlı takımın sağlık durumları hakkında endişe verici haberler geldi.

Rosier’in durumu ciddi

Maç esnasında sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden Rosier, yapılan ilk kontrollerin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede gerçekleştirilen değerlendirme ve MR görüntülemeleri sonucunda, oyuncunun sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık tespit edildi.

Masuaku’da uyluk gerilmesi ve ödem tespiti

Aynı maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun durumu da açıklandı. Yapılan MR incelemesi sonucu, uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Bu sakatlığın, Masuaku'nun performansını ve takıma katkısını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Sağlık ekibi hızla müdahale etti

Beşiktaş'ın sağlık ekibi, her iki oyuncunun da durumuna hızla müdahale etti. Tedavi süreçlerinin başladığı ve oyuncuların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Takımın gelecek maçlarına etkisi ve oyuncuların sahalara dönüş süreci ise yakından takip ediliyor.

Taraftarlar endişeli

Beşiktaş taraftarları, takımın önemli isimlerinden Rosier ve Masuaku'nun sakatlıkları nedeniyle endişeli. Sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları ve desteklerini ileten taraftarlar, oyuncuların bir an önce iyileşerek takıma dönmesini dört gözle bekliyor.