Bodrum FK-Adanaspor maçının ardından İsmet Taşdemir ve Mustafa Kaplan’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 13. haftasında, Bodrum FK kendi evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede, Bodrum FK sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den maç değerlendirmesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaşanan mağlubiyetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Taşdemir, takımının ilk yarıda yaratılan pozisyonları değerlendiremediğini ve kendi hataları sonucu gol yediklerini belirtti. "Futbolda böyle durumlar yaşanabiliyor. İlk yarımız doğruydu ancak final noktalarında etkisiz kaldık. İkinci yarıda ise oyundan koptuk ve mağlubiyeti kabullendik" dedi. Teknik direktör, bu yenilgiden dersler çıkaracaklarını ve yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Adanaspor'da galibiyet sevinci

Adanaspor cephesinde ise durum daha farklıydı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Kaplan, "2 haftadır kaybediyorduk ancak bu maçta takımım iyi bir oyun sergiledi ve galibiyeti hak etti. Bodrumspor gibi güçlü bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Kaplan, oyuncularını tebrik ederek, bu galibiyeti Adanaspor taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.