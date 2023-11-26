  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Bodrum FK-Adanaspor maçının ardından İsmet Taşdemir ve Mustafa Kaplan’dan açıklamalar
Bodrum FK-Adanaspor maçının ardından İsmet Taşdemir ve Mustafa Kaplan’dan açıklamalar

Bodrum FK-Adanaspor maçının ardından İsmet Taşdemir ve Mustafa Kaplan’dan açıklamalar

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik Direktörler İsmet Taşdemir ve Mustafa Kaplan'ın maç sonrası açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 13. haftasında, Bodrum FK kendi evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede, Bodrum FK sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'den maç değerlendirmesi

tasdemir-ve-kaplandan-aciklamalar-3.jpg

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaşanan mağlubiyetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Taşdemir, takımının ilk yarıda yaratılan pozisyonları değerlendiremediğini ve kendi hataları sonucu gol yediklerini belirtti. "Futbolda böyle durumlar yaşanabiliyor. İlk yarımız doğruydu ancak final noktalarında etkisiz kaldık. İkinci yarıda ise oyundan koptuk ve mağlubiyeti kabullendik" dedi. Teknik direktör, bu yenilgiden dersler çıkaracaklarını ve yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Adanaspor'da galibiyet sevinci

tasdemir-ve-kaplandan-aciklamalar-1.jpg

Adanaspor cephesinde ise durum daha farklıydı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Kaplan, "2 haftadır kaybediyorduk ancak bu maçta takımım iyi bir oyun sergiledi ve galibiyeti hak etti. Bodrumspor gibi güçlü bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Kaplan, oyuncularını tebrik ederek, bu galibiyeti Adanaspor taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'den Boluspor Maçı Değerlendirmesi
Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'den Boluspor Maçı Değerlendirmesi
Trendyol 1.Lig'de Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçını değerlendirdi
Trendyol 1.Lig'de Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçını değerlendirdi
İstanbul’da Boluspor rüzgarı: Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin özeti
İstanbul’da Boluspor rüzgarı: Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin özeti
Boluspor vs Ümraniyespor maçı ne zaman? saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve diğer detaylar
Boluspor vs Ümraniyespor maçı ne zaman? saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve diğer detaylar
TFF 2.Lig’de Kirşehir FSK-Serik BLD maçında Bolu’lu hakem Hakan Erkan görev alacak
TFF 2.Lig’de Kirşehir FSK-Serik BLD maçında Bolu’lu hakem Hakan Erkan görev alacak
Boluspor taraftarları Ümraniye deplasmanına organizasyon düzenliyor
Boluspor taraftarları Ümraniye deplasmanına organizasyon düzenliyor
Murat Ceylan sahada: Boluspor'un Ümraniyespor hazırlıklarında son durum
Murat Ceylan sahada: Boluspor'un Ümraniyespor hazırlıklarında son durum
Boluspor'un Unutulmaz Avrupa Macerası: Futbol Tutkusunun Öyküsü
Boluspor'un Unutulmaz Avrupa Macerası: Futbol Tutkusunun Öyküsü