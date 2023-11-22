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Bodrum FK'da hedef büyük: Adanaspor maçı için geri sayım başladı

Bodrum FK'da hedef büyük: Adanaspor maçı için geri sayım başladı

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, evinde Adanaspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir ve kaleci Bahri Can Tosun, zirve yarışında önemli bir maç için hazır.

Bodrum FK, Adanaspor'u ağırlıyor: zirve yolunda kritik karşılaşma

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 13. haftasında, Bodrum Futbol Kulübü (Bodrum FK), kendi evinde Adanaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Bu önemli maç, Bodrum'un Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde oynanacak. Hem taraftarların hem de futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, ligin zirvesini yakından ilgilendiriyor.

İsmet Taşdemir'in güven dolu açıklamaları

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Bodrum FK'nın tecrübeli Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının 25 kişilik güçlü kadrosuna dikkat çekti. Taşdemir, eksik oyuncuların yokluğunu dolduracak yetenekli yedeklere sahip olduklarını ve Adanaspor karşısında tam kadro bir performans sergileyeceklerini ifade etti. Taşdemir, zorlu Adanaspor mücadelesi öncesinde takımın moralinin yüksek olduğunu ve her maç gibi bu maça da konsantre bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Kritik eksikler ve yedeklerin rolü

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Bodrum FK, bu zorlu maçta, kart cezalısı Üzeyir ve kaleci Sousa ile sakatlıkları bulunan Eren, Cenk, Omar ve Pedro'dan yoksun sahaya çıkacak. Eren'in sezonu kapatması ve diğer oyuncuların durumlarının belirsizliği, takımın alternatif stratejiler geliştirmesini gerektiriyor.

Ligin zirvesine oynayan Bodrum FK

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Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Bodrum FK, topladığı 21 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Özellikle iç sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Bodrum FK, bu maçı kazanarak zirve yarışında iddiasını korumak istiyor.

Kaleci Bahri Can Tosun'un maç öncesi düşünceleri

aw082022-03.jpg​​​​​​​Takımın başarılı kalecisi Bahri Can Tosun, maç öncesi yaptığı açıklamada, milli takım arasını verimli geçirdiklerini ve Adanaspor karşısında iyi bir sonuç almak için hazır olduklarını dile getirdi. Tosun, maçın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ve takım olarak iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

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