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Bodrum FK’da İsmet Taşdemir ve Bahri Can Tosun’dan Adanaspor maçı öncesi açıklamalar

Bodrum FK’da İsmet Taşdemir ve Bahri Can Tosun’dan Adanaspor maçı öncesi açıklamalar

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. Haftasında Adanaspor ile kritik maç öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. İsmet Taşdemir ve Bahri Can Tosun'un maç öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, kendi sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bu kritik maçta taraftarlarının da desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Taşdemir’den değerlendirmeler

Taşdemir, zorlu Adanaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda, takımın her maça olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandığını belirtti. Kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle yaşanan eksikliklere rağmen, takımın her koşulda mücadele etmeye hazır olduğu vurguladı. Taşdemir, Adanaspor'un hoca değişikliğinden sonra gösterdiği performansa dikkat çekerek, rakibin güçlü yönlerini de göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

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Kadro derinliği ve eksik oyuncular

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kart cezalısı Üzeyir, kaleci Sousa ve sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Eren'in yokluğunda, diğer oyuncuların bu boşluğu doldurabilecek kapasitede olduğu belirtti. Ayrıca, Cenk, Omar ve Pedro’nun durumlarının maç gününe kadar netlik kazanacağı ifade etti.

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Kaleci Bahri Can Tosun'un heyecanı

Bodrum FK’nın kalecisi Bahri Can Tosun, maça olan heyecanını ve hazırlıklarını paylaştı. Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini belirten Tosun, Adanaspor karşısında kaleyi koruyacağı için heyecanlı olduğunu ve takım olarak en iyi performansı sergileyeceklerini dile getirdi.

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Bodrum FK'nın iç saha avantajı ve ligdeki konumu

Bodrum FK, iç saha maçlarında sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Ligdeki son 5 maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Takımın, bu maçta da iç saha avantajını kullanarak üstün bir performans sergilemesi bekleniyor.

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